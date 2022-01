Teollisuusliiton hallitus hyväksyi teknologiateollisuuden tes-sovun

Teollisuusliiton hallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen teknologiateollisuuden työntekijöiden uudesta työehtosopimuksesta. Päätös syntyi äänin 20-8.

Merkittävän työehtosopimuksen syntyminen tarkoittaa, että Suomen vientiteollisuutta uhannut Teollisuusliiton laaja lakko peruuntuu. Teollisuusliiton lakon olisi ollut määrä alkaa 14. tammikuuta lähes 300 toimipaikalla teknologiateollisuudessa ja malmikaivosten sopimusaloilla.

Teknologiateollisuuden työnantajien hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen jo aiemmin. Osapuolet pääsivät alustavaan sopuun uudesta työehtosopimuksesta tiistaina valtakunnansovittelijan avustuksella.

Sopimusratkaisu korottaa palkkoja 2,0 prosenttia vuodelle 2022. Palkankorotuksissa yleiskorotusta on 1,5 prosenttia ja paikallisesti sovittavaa erää 0,5 prosenttia.

– Kaikille työntekijöille kohdistuvan yleiskorotuksen merkitys on suuri, ja sen lisäksi paikallinen erä on rakennettu tavalla, joka varmistaa työntekijöiden reilun kohtelun perälaudan riskillä työnantajalle, sanoo Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto tiedotteessa.

Työnantajapuoli: Ratkaisu liian kallis kilpailukyvyn varmistamiseksi

Työnantajapuolen mukaan sopimusten lähtökohtana on, että palkantarkastuksista sovitaan paikallisesti yritysten tilanteet huomioon ottaen. Jos paikallista palkkaratkaisua ei synny, tarkistetaan palkkoja työehtosopimuksen niin sanotun perälaudan mukaisesti.

Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi pitää valitettavana, että ratkaisujen hinta nousi korkeammaksi kuin teknologiateollisuuteen aiemmin syntyneessä ratkaisussa ylempien toimihenkilöiden kanssa.

– Koko syksyn toistettu huoli kustannuskilpailukyvystä ei ikävä kyllä saanut riittävää vastakaikua. Tällä kustannustasolla ja palkanmuodostuksen jäykkyydet huomioon ottaen Suomen kilpailukyky on todennäköisesti ongelmissa, mikäli talouskehitys osoittautuu vähänkään odotuksia heikommaksi, Ruohoniemi sanoo tiedotteessa.

Neuvotteluiden aikana osapuolten erimielisyydet koskivat juuri palkankorotuksia. Teollisuusliiton kanta oli, että palkkaratkaisun pitää vahvistaa työntekijöiden ostovoimaa.

Uusi työehtosopimus on voimassa 30. marraskuuta 2023 asti, mutta se on irtisanottavissa 30. marraskuuta 2022 mennessä, jos osapuolet eivät ennen sitä pääse sopuun ensi vuoden palkkaratkaisusta.

Teknologiateollisuuden työntekijöiden sopimuksen piirissä työskentelee noin 90 000 teollisuuden työntekijää.

Toimihenkilöiden Pro hakee vielä ratkaisua sovittelusta

Toimihenkilöitä edustava Ammattiliitto Pro ja Teknologiateollisuuden työnantajat eivät löytäneet sopua vielä ensimmäisessä sovittelussa keskiviikkona. Osapuolet jatkavat sovittelua perjantaina iltapäivällä valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla.

Ylempien toimihenkilöiden YTN pääsi viime viikonloppuna yhteisymmärrykseen tes-neuvotteluissa Teknologiateollisuuden työnantajien kanssa. YTN ja työnantajat hyväksyivät uudet työehtosopimukset teknologiateollisuuteen, suunnittelu- ja konsulttialalle sekä tietotekniikan palvelualalle.

