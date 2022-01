Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajien kiistaa sovitellaan tänään

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala on kutsunut Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työantajat sovitteluun tänään iltapäivällä.

Osapuolten neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta kariutuivat viime viikon maanantaina. Näkemyserot palkankorotuksista ovat olleet niin suuria, että sopua ei ole löytynyt.

Teollisuusliitto ja toimihenkilöiden Ammattiliitto Pro antoivat torstaina lakkovaroitukset teknologiateollisuuteen. Liittojen lakot alkaisivat 14. tammikuuta, ellei sopua synny sitä ennen. Lakot on ilmoitettu päättymään 23. tammikuuta.

Teollisuusliiton lakkovaroituksen piirissä on lähes 300 toimipaikkaa teknologiateollisuudessa ja malmikaivosten sopimusaloilla. Toimipaikoissa työskentelee yhteensä yli 40 000 sopimusten piirissä olevaa työntekijää.

Teknologiateollisuuden työehtosopimukset umpeutuivat marraskuun lopussa, ja ala on ollut sopimuksettomassa tilassa joulukuun alusta lähtien. Työnantajapuolta edustaa nyt ensimmäistä kertaa Teknologiateollisuuden työnantajayhdistys, sillä Teknologiateollisuus ei enää itse neuvottele työehtosopimuksia.

