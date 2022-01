Tesla lähes kaksinkertaisti tuotantonsa viime vuonna – toimitti melkein miljoona sähköautoa

Sähköautoja valmistava yhdysvaltalainen Tesla lähes kaksinkertaisti tuotantonsa viime vuonna, ilmenee yhtiön sunnuntaina kertomista tiedoista.

Tesla toimitti viime vuonna asiakkailleen noin 936 000 autoa, eli 87 prosenttia enemmän kuin toissa vuonna.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Teslan autotoimitukset ylittivät analyytikoiden ennusteet ja kohosivat uuteen ennätykseen vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Yhtiö toimitti asiakkailleen vuoden loppuneljänneksellä 308 600 sähköautoa.

Tesla oli aiemmin ilmoittanut pyrkivänsä lisäämään toimituksiaan 50 prosentilla vuosittain, joten sunnuntaina ilmoitetut tiedot ylittivät sen tavoitteen selvästi. Toimitukset kasvoivat nyt seitsemäntenä vuosineljänneksenä peräjälkeen.

– Hienoa työtä Teslan tiimiltä kaikkialla maailmassa, kommentoi Teslan toimitusjohtaja Elon MuskTwitterissä.

Financial Timesin mukaan Tesla onnistui viime vuonna selvittämään toimitusketjujen pullonkaulat ja kasvatti tuotantoa tehtaallaan Kiinassa.

Valtaosa Teslan toimituksista oli Model 3- ja Model Y -mallien autoja, joita toimitettiin yhteensä yli 900 000. Tesla ei kerro tiedotteessa, miten toimitukset jakautuvat maantieteellisesti, mutta Bloombergin mukaan Yhdysvallat ja Kiina ovat yhtiön suurimmat markkina-alueet.

Tänä vuonna Teslan tuotantokapasiteettia kasvattavat uudet tehtaat Yhdysvaltojen Austinissa ja Saksassa Berliinin lähellä.

Lokakuussa Teslan markkina-arvo rikkoi miljardin dollarin rajan ensimmäisenä autonvalmistajana ja kaikkiaan seitsemäntenä yhtiönä. Yhtiön arvo on moninkertaistunut viime vuosina. Satumainen pörssinousu on samalla tehnyt Elon Muskista maailman rikkaimman ihmisen.

—

Lähteenä myös AFP.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-02/tesla-delivers-record-308-600-cars-in-quarter-beating-estimate?sref=RIjqht9b

https://twitter.com/elonmusk/status/1477700424933253123

https://www.ft.com/content/ad6d68b0-0171-4f24-9076-d778babf6fed

https://ir.tesla.com/press-release/tesla-q4-2021-vehicle-production-deliveries

Iiro-Matti Nieminen

STT

Kuvat: