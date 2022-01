THL ehdottaa eristys- ja karanteeniajan lyhentämistä viiteen päivään

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) ehdottaa karanteenin ja eristyksen lyhentämistä viiteen vuorokauteen. THL on antanut asiasta tänään lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) ja valtioneuvoston kanslialle (VNK).

Karanteenin pituus on yleensä 10 päivää. Karanteeni asetetaan virukselle altistuneille henkilöille.

Eristys tarkoittaa, että tarttuvaa tautia sairastava henkilö eristetään terveistä tartuntatautilääkärin määräyksellä. Myös eristys on usein vähintään 10 päivän mittainen.

THL:n mukaan muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden riittävyys on yksi tärkeä syy tarkastella karanteenien ja eristyksen pituutta.

STT

Kuvat: