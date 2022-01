THL muuttaa karanteeniohjetta: jatkossa viisi päivää voi riittää – STM suosittelee kotitestejä lieväoireisille

Koronaviruskaranteenin kesto voi lyhentyä kymmenestä viiteen päivään, kertoi ylilääkäri Otto Helve Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) tänäisessä koronatilannekatsauksessa. Helven mukaan THL antaa tänään ohjeen, jonka mukaan karanteenin kesto on jatkossa 5-10 päivää.

Karanteenin keston ratkaisee tartuntatautilääkäri, joka tekee arvion tilannekohtaisesti.

Helve sanoo, että muutoksen taustalla on omikron, joka on nopeuttanut taudin sykliä. Sen vuoksi karanteenin 10 päivän kesto ei ole enää samalla tavalla perusteltu kuin aiemmin.

Omikron vaikuttaa nyt korvanneen koronaviruksen deltamuunnoksen Suomessa, ja Helveen mukaan maassa on nyt omikronepidemia.

Johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) sanoi, että ero koronan ilmaantuvuusluvussa rokotettujen ja rokottamattomien välillä on pienentynyt. Tartuntojen seurauksissa on kuitenkin edelleen suuri ero, eli rokote suojaa vakavalta taudilta.

Voipio-Pulkin mukaan sairaalahoidossa oli eilen yhteensä 690 potilasta ja perusterveydenhuollossa vuodeosastojen kuormitus on nyt suurta.

Lieväoireiset voivat testata koronan kotona

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee koronan kotitestiä erityisesti lieväoireisille ihmisille sekä oireisille alle 12-vuotiaille ja samanaikaisesti heidän vanhemmilleen ja yli 12-vuotiaille sisaruksilleen. Lisäksi koronavirukselle altistuneita oireettomia kehotetaan tekemään kotitesti vähintään kahdesti kolmen päivän välein. Oireettomien on ohjeistuksen mukaan käytettävä nimenomaisesti oireettomille tarkoitettuja kotitestejä.

Ohjeistuksesta kertoi STM:n strategiajohtaja Pasi Pohjola koronatilannekatsauksessa.

STM:n asettama koronatestausvalmiuden asiantuntijaryhmä on valmistellut suosituksen omaehtoisesta koronaviruksen kotitestauksesta. Suosituksen tarkoitus on Pohjolan mukaan täsmentää kotitestauksen käyttöä ja selkeyttää testituloksesta johtuvia toimenpiteitä.

Pohjola huomautti tiedotustilaisuudessa, että positiiviseen kotitestitulokseen on suhtauduttava kuten viralliseen positiiviseen tulokseen, vaikka ammattilaisen määräämää karanteenia ei tule. Tulos on syytä varmistaa terveydenhuollossa esimerkiksi silloin, kun oireet ovat vakavia, sairastunut kuuluu riskiryhmään tai työskentelee hoivatyössä.

Koronapassiin tai tartuntatautipäivärahaan vaaditaan edelleen virallinen testitulos.

Anne Salomäki

STT

Kuvat: