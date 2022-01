Suomessa on raportoitu perjantain jälkeen 17 047 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 55 000 koronatartuntaa, mikä on lähes 32 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltäneiden kahden viikon aikana.

STT

