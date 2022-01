THL: Suomessa lähes 6 000 uutta koronatartuntaa

Suomessa on tänään raportoitu 5 979 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu runsaat 65 000 tartuntaa, mikä on noin 39 000 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

THL kertoi keskiviikkona, että koronaepidemian leviämisalueiden tunnusmerkit täyttyvät koko Suomessa.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia raportoitiin tänään kahdeksan. Koko epidemian aikana Suomessa on raportoitu 1 632 koronakuolemaa.

Sairaalahoidossa oli keskiviikon tietojen mukaan 469 koronapotilasta, joista 47 tehohoidossa. THL:n mukaan sairaalahoidon kokonaiskuormitus on kasvanut ja tehohoidon tarve on pysynyt samalla korkealla tasolla.

THL kertoo myöhemmin tänään päivitetyt tiedot koronarokotusten edistymisestä.

Iiro-Matti Nieminen

STT

Kuvat: