Suomessa on tänään raportoitu 6 791 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Kahden viikon aikana on raportoitu noin 61 000 tartuntaa, mikä on lähes 24 500 tartuntaa enemmän kuin edellisellä kahden viikon ajanjaksolla.

Yhteensä Suomessa on todettu koko pandemian aikana noin 290 000 koronavirustartuntaa.

STT

Kuvat: