THL: Suomessa pandemian aikana raportoitujen koronatartuntojen määrä ylittänyt 300 000:n, tänään miltei kymmenentuhatta uutta tartuntaa

Suomessa koko pandemian aikana raportoitujen koronavirustartuntojen määrä on ylittänyt 300 000:n, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Suomessa raportoitiin tänään 9 921 uutta koronatartuntaa. Koko pandemian aikana raportoitujen tartuntojen määrä on 305 522.

Kahden viime viikon aikana on todettu yli 70 000 tartuntaa, mikä on lähes 43 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edellisillä kahdella viikolla.

Suomessa on sairaalahoidossa 508 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 55. Sairaalahoidossa olevien määrä nousi keskiviikosta noin 40:llä ja tehohoidossa olevien kahdeksalla.

Suomessa on raportoitu tänään kuusi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa kaikkiaan 1 638.

Korona riehuu pääkaupunkiseudulla

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on nousussa lähes kaikilla Suomen alueilla.

Ilmaantuvuus on suurinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa ilmaantuvuusluku on kahdelta viime viikolta 2 140. Seuraavaksi eniten tartuntoja suhteessa asukaslukuun on Ahvenanmaalla (1 525) ja Pirkanmaan (915) sairaanhoitopiirissä.

Pienintä koronaviruksen ilmaantuvuus on Kainuussa (255) ja Etelä-Savossa (347).

Emmi Tilvis

STT

