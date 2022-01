Suomessa on raportoitu 5 492 uutta koronavirustartuntaa, THL kertoo. Kahden viime viikon aikana on todettu yli 58 000 tartuntaa, lähes 35 000 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia on raportoitu seitsemän Yhteensä koronakuolemia on raportoitu Suomessa 1 599.

STT

