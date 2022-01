Suomessa on tänään raportoitu 23 325 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Luvussa ovat mukana viikonlopun aikana raportoidut tartunnat.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 86 600 tartuntaa, mikä on noin 55 000 enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Yhteensä Suomessa on todettu pandemian aikana hieman alle 329 000 koronavirustartuntaa.

STT

Kuvat: