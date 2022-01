THL:n Salminen: Koronan ilmaantuvuus korkeampi kuin koskaan aiemmin, sairaalahoidon tarve ei ole noussut samaa vauhtia tartuntojen kanssa

Koronan ilmaantuvuus on Suomessa korkeampi kuin koskaan aiemmin, kertoi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen viikoittaisessa koronakatsauksessa.

Uusia tapauksia on raportoitu 1 048 sataatuhatta asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana. Viime viikolla raportoitiin 38 000 koronatartuntaa, mutta lukema lienee todellisuudessa vielä korkeampi.

Etelä-Suomessa ja Varsinais-Suomessa jo noin 90 prosenttia raportoiduista tartunnoista on omikronmuunnosta.

Tehohoitoa vaativien koronapotilaiden määrät ovat nousseet, mutta sairaalahoidon tarve ei ole noussut samaa vauhtia kuin tartuntamäärät, Salminen sanoi.

STM:n Voipio-Pulkki: Emme ole nähneet vielä epidemian huippua

Koronaepidemian huippua ei ole vielä nähty Suomessa, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Erikoissairaanhoidon kuormitus on kasvanut maltillisesti, eikä tehohoidon tarve ole jatkuvasti lisääntynyt. Koronavirukseen liittyvien kuolemantapausten määrä on myös onneksi aivan toisenlainen kuin epidemian alussa, Voipio-Pulkki sanoo. Rokotukset ovat vaikuttaneet asiaan ja ovat edelleen keskeisin asia vakavan tautimuodon ehkäisyssä.

Suuren tartuntamäärän koko vaikutusta vakavimpiin tautimuotoihin ei ole kuitenkaan vielä nähty, joten asiaan tulee varautua, Voipio-Pulkki muistutti viikoittaisessa koronakatsauksessa.

”Varmasti löytyy tehtäviä, joissa Puolustusvoimia voitaisiin koronatoimissa käyttää”

STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen painottaa, että kunnat ja sairaanhoitopiirit tekevät tarvittaessa viralliset virka-apupyynnöt Puolustusvoimille. Puumalainen uskoo, että alueittain löytyy ”varmasti” eri avustustehtäviä, joissa Puolustusvoimia voitaisiin käyttää. Lisäksi hän pitäisi hyvänä, jos Puolustusvoimilla olisi tarjota koulutettua lääkintähenkilökuntaa terveydenhoidollisiin tehtäviin.

STM pyysi eilen Puolustusvoimia varautumaan antamaan kunnille ja sairaanhoitopiireille virka-apua koronan testaus-, jäljitys- ja rokotustoimintaan. Pyyntö koski noin 5 000 henkilön kahden kuukauden työpanosta.

