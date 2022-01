THL:n Tervahauta: Nykyrajoituksia syytä jatkaa, muttei kiristää entisestään

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) täsmentää tulkintoja, joita on julkisuudessa tehty sen eilisistä lausunnoista. THL korostaa, että se otti sosiaali- ja terveysministeriölle ja hallitukselle antamissaan lausunnoissa kantaa mahdollisiin lähiaikoina tuleviin koronarajoituksiin. Laitoksen mielestä nyt ei ole erityisiä perusteita luopua voimassa olevista rajoituksista, sanoo pääjohtaja Markku Tervahauta STT:lle.

Hänen mukaansa THL arvioi, että kovin tautihuippu osuisi tammi-helmikuun vaihteeseen ja sen yli on syytä jatkaa nykyisiä rajoituksia. Tervahauta kuitenkin painottaa, että THL ei toisaalta näe perusteita myöskään tästä vielä kiristää rajoituksia.

Hallitus linjasi eilen, että nykyisiä koronarajoituksia jatketaan pääasiassa helmikuun puoliväliin. Epäselväksi on jäänyt, onko myös THL hallituksen linjauksesta samaa mieltä.

