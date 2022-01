Tongan tsunamissa on kuollut ainakin yksi ihminen – tuhojen laajuudesta ei edelleenkään tarkkaa tietoa

Tongan saaristovaltion alueella on kuollut vahvistetusti ainakin yksi ihminen viikonloppuna sattuneen valtavan merenalaisen tulivuorenpurkauksen aiheuttaman tsunamin vuoksi. Maan pääkaupungissa Nuku’alofassa asuneen brittinaisen veli on kertonut sisarensa menehtymisestä brittimedialle.

Yhteydet Tyynellämerellä sijaitseville Tongan saarille ovat heikot, sillä internetyhteydet ja puhelinlinjat ovat olleet poikki. Puutteellisten yhteyksien takia kokonaiskuvaa tsunamituhoista on vaikea saada.

Tsunamivaroituksia oli myös muualla ja Etelä-Amerikan Perussa hukkui lauantaina kaksi naista purkauksen aiheuttamien suurten aaltojen vuoksi, kertovat perulaisviranomaiset.

STT

Kuvat: