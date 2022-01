Topelius- ja Arvid Lydecken -palkinnot irtosivat tänä vuonna seikkailulla ja fantasialla

Nuortenkirjallisuuden Topelius-palkinnon on saanut tänä vuonna Anniina Mikama seikkailuromaanistaan Myrrys.

Lastenkirjallisuuden Arvid Lydecken -palkinto on myönnetty Reetta Niemelälle ja kuvittaja Katri Kirkkopellolle teoksesta Mustan kuun majatalo.

Molemmat palkinnot jakaa Suomen Nuorisokirjailijat ry.

Myrrys on raadin mukaan samaan aikaan perinteinen ja uunituore fantasiaromaani. Raati kertoo erityisesti vaikuttuneensa Mikaman kertojantaidoista.

– Aihepiirinsä, sujuvan kerrontansa ja mieleenpainuvien hahmojensa ansiosta kirjassa on aineksia aikansa klassikoksi, valintaa perustellaan tiedotteessa.

Fantasiamaailmaan sijoittuva Mustan kuun majatalo aloittaa uuden kirjasarjan. Teos saa raadilta kiitosta tarinastaan, miljööstään, hahmoistaan sekä kielestään.

– Mustan kuun majatalo nousi voittajaksi sen lämpimän tunteen vuoksi, jonka se jättää lukijan sydämeen pitkäksi aikaa lukemisen jälkeen, raati perustelee.

Palkintojen voittajat valittiin vuoden 2021 aikana ilmestyneistä kotimaisista lasten- ja nuortenkirjoista.

Molemmat palkinnot ovat arvoltaan 2 022 euroa. Ne rahoitetaan Kopioston yhdistykselle keräämistä tekijänoikeuskorvauksista.

Topelius-palkintoa on jaettu vuodesta 1946 ja Arvid Lydecken -palkintoa vuodesta 1969 lähtien.

STT

Kuvat: