Tour de Ski huipentuu Alpe Cermisin jyrkkään rinteeseen – Iivo ja Kerttu Niskanen sekä Krista Pärmäkoski kamppailevat kiertueen kärkisijoista

Maastohiihdon Tour de Ski jatkuu loppuun saakka jännittävänä. Suomalaisista Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski sekä Iivo Niskanen ovat kamppailemassa kuuden kilpailun kiertueen kärkisijoituksista tänään hiihdettävällä viimeisellä etapilla.

Naisilla ja miehillä on tänään ohjelmassa vapaan hiihtotavan 10 kilometrin yhteislähtö, joka huipentuu Alpe Cermisin laskettelukeskuksen jyrkkään rinteeseen. Naisten kilpailu alkaa kello 12.30 Suomen aikaa ja miesten kello 16.25.

Venäjän Natalia Neprjajeva johtaa naisten kokonaiskilpailua yli minuutin erolla Ruotsin Ebba Anderssoniin, Kerttu Niskaseen ja Pärmäkoskeen.

Sitkeä vauhdinpitäjä Andersson on ollut rinteessä yleensä vahva, mutta Tourin viimeisen etapin reitti on luonteeltaan arvaamaton.

Kilpailussa hiihdetään aluksi neljä kilometriä letkassa ennen jyrkkenevää loppunousua.

– Eroja syntyy lähinnä nousun ensimmäisellä kilometrillä, joka on loppua loivempi ja hiihdettävämpi. Sitten nousu on niin jyrkkä, että hiihto on enemmänkin kapuamista, maajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen kuvailee.

Viimeisen vaiheen kiemurtelevalla reitillä on vaikea löytää tilaa ohituksiin.

– Edellisvuosina kaikilla on ollut nousussa yllättävän sama vauhti, Pasanen jatkaa.

– Mielenkiintoista on myös se, että loppunousun hyviä kiipeäjiä on vaikea ennustaa. Se vaihtelee vuosittain yllättävästi, joten etukäteen ei voi sanoa, kuka siinä on hyvä.

Merkittäviä eroja alkaa syntyä lähinnä siinä tapauksessa, että urheilijan voimat ovat ehtyneet kiertueen aiemmissa kilpailuissa.

– Tourin rasitukset voivat vaikuttaa. Osa voi olla valmiiksi väsynyt ja notkahtaa sitten sen takia loppunousussa, Pasanen vahvistaa.

Kläbo on karussa

Iivo Niskanen on kavunnut rinteen vain kerran urallaan. Ensi yrityksestä tuli karu kokemus, kun krampit jarruttivat etenemistä.

– Siitä ei tule meikäläiselle helppoa, kun on pitkät ja voimattomat jalat. Koetetaan nostaa niitä vuorotellen toisensa eteen, Niskanen murjaisi Viaplay Sportin haastattelussa mahdollisuuksistaan.

Norjan Johannes Hösflot Kläbo johtaa miesten kilpailua tasan kahdella minuutilla Venäjän Aleksandr Bolshunoviin. Niskanen on jäänyt kaksi minuuttia 49 sekuntia kärjestä.

– Jäi jonkinlaiset asetelmat päätöspäivään. Kolmen joukkoon on jonkinlaiset mahdollisuudet. Katsotaan, mitä tulee, Iivo Niskanen pohdiskeli myöhemmin tilannettaan Hiihtoliiton tiedotteessa.

Myös Kerttu Niskanen kokee, ettei ole parhaimmillaan jyrkässä rinteessä. Perinteisen hiihtotavan yhteislähdön seitsemänteen sijaan maanantaina pettynyt Niskanen on jäänyt minuutti 19 sekuntia Neprjajevasta ja välissä on myös sitkeä Andersson.

– Tämä kilpailu pilasi aika lailla koko Tourin, Kerttu Niskanen harmitteli maanantain kilpailua.

– Ero kärkeen ei ole katastrofaalinen, mutta tuntuu, että kiertue lässähti tähän. Lähden silti loppunousuun taistelemaan.

Pärmäkoski sai virtaa podiumista

Pärmäkoski saavutti perinteisen yhteislähdössä kolmossijan ja nousi kokonaistilanteessa kolme sijaa neljänneksi. Ero kärkeen on minuutti 21 sekuntia.

Pärmäkosken tunnelmat ovat korkealla kauden ensimmäisen palkintopallisijoituksen ansiosta.

– Mielenkiintoinen tilanne päätöskisaan. Erot ovat aika pienet, ja takaa tulee kovia nousijoita. Kovaa pitää hiihtää, jos aikoo olla kolmen joukossa, mutta ei luovuteta. Kaikki on mahdollista, Pärmäkoski arvioi tilannettaan.

– Lähden päätöspäivään hyvillä mielin, mutta harmittaa, kun kilpailu hiihdetään yhteislähtönä eikä takaa-ajona. Nousussa ohittaminen on aika vaikeaa.

Johanna Matintalo on naisten kilpailussa 12:ntena ja Anne Kyllönen 13:ntena. Varsinkin Kyllösen vire on ollut Tourilla vahvasti nousussa.

Myös Perttu Hyvärinen on parantanut jatkuvasti vauhtiaan. Hän on miesten Tourilla toiseksi parhaana suomalaisena 19:ntenä.

Pasi Rein

STT

