Traficom: Dronetutkintoja tehdään hyvää tahtia – maalaisjärki riittää, sanoo mittamies

Kauko-ohjattua lennokkia eli dronea lennättävältä vaaditaan helmikuun alusta A2-lisäteoriakokeen suorittamista. Muutos koskee sekä ammattilentäjiä että harrastajia. Kokeen suorittanut saa todistuksen kauko-ohjaajan pätevyydestä.

Tiiminvetäjä Patrik Söderström liikenne- ja viestintävirasto Traficomista arvioi, että teoriakokeita suoritetaan parhaillaan hyvällä tahdilla. Paljonko kokeen suorittajia pitäisi olla, on vaikea sano, sillä määrä perustuu arvioon.

– Lähtökohta on 50 000 kauko-ohjaajan todistusta, mutta se on puhdas arvio. Varmasti todistuksia on yli 10 000, mutta kaksi tai kolme kertaa isompi luku olisi parempi. Onko viestintä tavoittanut kaikki, Söderström pohtii.

Tulevaisuudessa tiedot dronen lennättäjistä saadaan selville nykyistä paremmin. Myyntiin tulevien uusien dronejen pitää olla CE-merkittyjä vuoteen 2023 mennessä.

– Tavoite on, että kaikille droneille tulee operaattoritunnus, jonka kautta pystytään selvittämään käyttäjän rekisteröityminen, Söderström sanoo.

Salon seudun koulutuskuntayhtymän tytäryhtiö Edusalo on ollut vuoden alusta Traficomin hyväksymä dronetutkintojen vastaanottaja. Salossa on järjestetty jo viisi A2-teoriakoetta, joka vaaditaan 500 grammaa – 2 kiloa painavan dronen lennättämiseen rakennetulla alueella.

Kauko-ohjaajan tutkinto on kolmevaiheinen. Ennen teoriakoetta henkilön on rekisteröidyttävä dronen lennättäjäksi, suoritettava itsenäisesti A1- tai A3-verkkoteoriakoe ja hankittava lennätyskokemusta.

– Meillä on Traficomin kanssa sopimus siitä, että olemme virallisia tutkinnon järjestäjiä. Halusimme tarjota valtion palvelun ja tietoisuuden pakollisesta testistä, Edusalon toimitusjohtaja Jyrki Sjöholm sanoo.

Hän vertaa palvelua yleisiin kielitutkintoihin (YKI), joita Salossa on järjestetty 16 vuotta. Kyse ei ole taloudellisesti merkittävästä toiminnasta. Testin järjestäminen maksaa 50 euroa, josta Edusalo saa 30 euroa.

Tietokoneluokassa koetta valvoo opettaja Altti Järvenpää . 30 monivalintakysymyksen vastaamiseen saa käyttää 45 minuuttia.

– Osa on tosi nopeita, eikä kukaan ole ollut 45 minuuttia. Kokeen päätyttyä tiedon läpimenosta saa heti, hän kertoo.

Teoriakokeita järjestetään 2–4 kertaa kuukaudessa. Seuraava koe on 9. helmikuuta. Järvenpää epäilee, ovatko kaikki nykyiset lennättäjät tietoisia pakollisesta kokeesta.

– Olisi toivottavaa, että Traficom lähettäisi kaikille dronen käyttäjäksi rekisteröityneille tiedon tutkinnosta. Voi olla, että satunnaisesti lennättävät eivät näe heti tarpeelliseksi suorittaa sitä.

Jyrki Sjöholm korostaa lennättäjän vastuuta.

– Koko ajan saa lukea, että dronella on menty liian lähelle. Jos on mennyt testistä läpi ja hölmöilee, ei voi sanoa, ettei tiennyt.

Salossa 38 tutkinnon suorittajasta suurin osa on ollut ammattilaisia kuten ilmakuvaajia, media- ja elokuva-alalla työskenteleviä sekä rakennusalan yrittäjiä.

”Drone helpottaa paljon työskentelyä”

Keskiviikona A2-teoriakokeen suoritti Edusalossa Jaakko Suvanto Forssasta. Forssan kaupungin infrapalveluissa mittausmiehenä työskentelevä Suvanto on käyttänyt dronea työtehtävissä, muun muassa maanmittauksessa, neljä vuotta.

– Drone helpottaa paljon työskentelyä, kun ilmasta saa ison kokonaiskuvan kohteesta.

Drone on hänelle puhtaasti työväline, eikä hänellä ole tarvetta sen harrastuskäytölle.

Tutkintoa Suvanto pitää hyvänä, sillä tähän asti droneja on voinut vapaasti lennättää kuka tahansa.

– Omalle kohdalleni ei ole osunut yhtään vaaratilannetta. Teen aina lennätysilmoituksen ja näen, onko alueella muita. Tietenkin se edellyttää, että muutkin ovat tehneet ilmoituksen.

Ennen teoriakokeeseen osallistumista hän oli tehnyt vaaditun verkkoteoriakokeen.

– En koe, että verkkoteoriakoe olisi antanut uutta, mitä en ole matkan varrella oppinut.

Edusalo on Forssaa lähinnä oleva dronetutkintojen järjestäjä. Paitsi järjestäviä tahoja, Suvanto oli vertaillut teoriakokeen hintoja.

– Hinnoittelu on villiä. Kallein hinta oli 179 euroa, täällä maksaa 50 euroa.

Hän odotti kokeen alkamista rauhallisena. Ammattilaisten kesken käydyissä keskusteluissa oli tullut selväksi, että kokeessa pärjää maalaisjärjellä.

– Kyllä, maalaisjärki ja käytännön kokemus riitti hyvin, 96 prosenttia vastauksista oli oikein, Suvanto viestitti kokeen jälkeen.