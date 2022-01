Trumpin allekirjoittamaton toimenpidemääräys äänestyskoneiden takavarikoinnista paljastui

Yhdysvaltojen entisen presidentin Donald Trumpin hallinnon luoma allekirjoittamaton toimenpidemääräys äänestyskoneiden takavarikoinnista on tullut julkisuuteen. Asiakirjan on julkaissut kansallisarkisto ja verkkolehti Politico on nähnyt sen.

16. joulukuuta 2020 päivätyssä kolmesivuisessa asiakirjassa määrätään puolustusministeriö takavarikoimaan, säilyttämään ja analysoimaan kaikki äänestyskoneet sekä sähköisesti kerätyt materiaalit. Esimerkiksi Georgian osavaltiossa käytettiin sähköistä kosketusnäyttöä äänestyksen yhteydessä.

Määräys on osa yli 750 asiakirjan aineistoa, joka on luovutettu Capitol-hyökkäystä tutkivalle komitealle.

https://www.politico.com/news/2022/01/21/read-the-never-issued-trump-order-that-would-have-seized-voting-machines-527572

STT

Kuvat: