Tulevaisuuden ei tarvitse olla synkkä – Otto Tähkäpään uusi alakouluikäisille suunnattu tarinallinen tietokirja valaa uskoa tulevaisuuteen

Sulavat jäätiköt ja valtamerten jätelautat ovat kuvastoa, joilta ei enää voi sulkea silmiään.

Kuvat ahdistavat aikuistakin, saati sitten lapsia ja nuoria. Salolaislähtöinen tulevaisuudentutkija Otto Tähkäpää kertoo, että tuoreen tutkimuksen mukaan 75 prosenttia nuorista pelkää tulevaisuutta ja 56 prosenttia ajattelee, että ihmiskunta on tuhoon tuomittu. Tutkimuksessa oli mukana yli 10 000 lasta ja nuorta eri puolilta maailmaa.

– Nämä ovat järkyttäviä lukuja, varsinkin kun tiedetään, että tulevaisuususkon menettäminen johtaa nuoren fyysiseen ja psyykkiseen pahoinvointiin, Tähkäpää sanoo.

– Jos yritykset menettävät tulevaisuususkonsa, ne eivät tee investointeja. Samalla tavoin nuoret eivät investoi omaan elämäänsä, jos he menettävät uskon siihen. Nuoret ovat alkaneet huomaamattaan alentamaan omia toiveitaan tulevaisuudesta. He eivät välttämättä uskalla edes haaveilla sellaisista asioista, jotka meille edellisille sukupolville ovat itsestään selviä, kuten pysyvästä työpaikasta. Tämä on haasteellista, koska se alkaa näkyä nuorten valinnoissa, jotka liittyvät uraan ja perheeseen.

Otto Tähkäpään mielestä tulevaisuudesta puhumisen tavan pitäisi muuttua. Lapsille ja nuorille pitäisi kertoa, että ihmiskunnan tulevaisuus ei välttämättä ole synkkä. Tätä varten hän on kirjoittanut ensimmäisen alakouluikäisille suunnatun tarinallisen tietokirjan tulevaisuudentutkimuksesta. Telin tutkimusmatka tulevaisuuksiin (Tammi) ilmestyi tänä syksynä.

– Haluan lasten ja nuorten oivaltavan, että tulevaisuus ei vain tule ja tapahdu meille, vaan on monia asioita, joihin voimme vaikuttaa. Olemme kaikki tulevaisuuden tekijöitä, iästä riippumatta.

Telin tutkimusmatka tulevaisuuksiin -kirjassa seikkailee lapsi nimeltä Teli, jolle äiti esittelee vanhan nallekarhunsa Delfoin. Delfoi herää henkiin ja alkaa johdatella Teliä miettimään tulevaisuutta. Delfoi kertoo Telille, että on olemassa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

– Haluan kirjalla kertoa, että ei ole olemassa yhtä ennalta määrättyä tulevaisuutta. Nykyhetki on avoinna lukemattomille erilaisille vaihtoehtoisille tulevaisuuksille, Tähkäpää korostaa.

Teli lähtee omatekoisella aikakoneella tutkimusmatkalle erilaisiin tulevaisuuksiin. Hän pääsee kurkistamaan tulevaisuuteen, jossa auto kulkee ilman ihmistä, vilja kasvatetaan pilvenpiirtäjässä ja kehittyneen teknologian ansiosta aikuiset ehtivät tehdä entistä enemmän töitä.

Toinen tulevaisuus on dystopia, jossa jätteet ovat vallanneet maailman ja ihmiset pakenevat kurjaa ympäristöä keinotekoiseen hypertodellisuuteen. Kolmannessa tulevaisuudessa ihmiset eivät enää kaipaa kuluttamista, ilmastonmuutos on ratkaistu ja palkkatyö on historiaa.

– Toivon, että kirja herättää lasten kiinnostusta tulevaisuutta kohtaan ja myös toiveikkuutta, sillä nykyisessä puheessa tulevaisuus näyttäytyy aika uhkaavana, Tähkäpää sanoo.

Otto Tähkäpää perusti vuonna 2017 kansainvälisesti palkitun Tulevaisuuskoulun. Lasten ja Nuorten säätiön alla toimivan Tulevaisuuskoulun ideana on opettaa lapsille ja nuorille tulevaisuuslukutaitoa eli kehittää heidän kykyään kuvitella erilaisia tulevaisuuksia sekä vahvistaa heidän tulevaisuususkoaan.

Tulevaisuuskoulu järjestää lasten tulevaisuusleirejä, joihin kuuluu tarinallisia työpajoja. Niissä on jo vuodesta 2017 lähtien seikkaillut Teli Tulevaisuus, joka on nyt myös kirjan päähenkilö. Kirjan kuvituksesta vastaa Ilpo Rybatzki, joka on kuvittanut Telin seikkailut alusta asti.

– Jo ensimmäisiä työpajoja tehtäessä syntyi ajatus, että aiheesta tehtäisiin myös kirja, Tähkäpää kertoo.

Tähkäpää toteaa, että Tulevaisuuskoulun ja kirjan synty liittyvät Salonjoen rannoille vuoteen 2016. Nokia oli sulkenut ovensa, ja Salo ja koko Suomi tuntuivat kulkevan talouden alamäessä pää painuksissa. Tähkäpää oli historiantutkija, jota alkoivat ottaa päähän puheet siitä, että Suomi on Kreikan tiellä.

– Salossa keskustelu oli vielä erityisen synkkämielistä. En voinut ymmärtää sitä voimattomuutta ja periksi antamista. Suomessa on kohdattu vaikeita tilanteita ennenkin, ja nyt elämme kuitenkin ennennäkemättömän yltäkylläisyyden ympäröiminä.

Niinpä historiantutkija vaihtoi katseensa suunnan. Hänestä tuli tulevaisuudentutkija.

Moni on kysynyt Tähkäpäältä, voiko lapselle kertoa maailman ongelmista, kuten ilmastonmuutoksesta. Hänen mielestään voi ja pitääkin.

– Lapset kuulevat niistä asioista kuitenkin koulussa ja uutisissa. Tärkeää olisi, että lapsi voisi puhua niistä turvallisen aikuisen kanssa.

Telin tutkimusmatka tulevaisuuksiin on tarkoitettu juuri aikuisen ja lapsen yhdessä luettavaksi.

– Toivon, että kirjani tarjoaisi luontevan tilanteen näistä asioista puhumiseen. Toivon myös, että se kannustaisi aikuisia kertomaan, että vaikka meillä on erilaisia tulevaisuuden uhkia, tulevaisuus ei ole tsunami, joka pyyhkäisee ylitsemme, vaan voimme yhdessä vaikuttaa siihen.

Kirjassa kulkee tarina, jonka lomaan on sijoitettu tietoiskuja. Niissä esittäytyvät tulevaisuudentutkimuksen termit, kuten vaihtoehtoiset tulevaisuudet, megatrendit ja skenaariot. Tietosivuilla on myös kysymyksiä, joihin lapsi ja aikuinen voivat yhdessä pohtia vastauksia.

Eka–tokaluokkaisella nämä voivat mennä vielä yli ymmärryksen, mutta heidän kanssaan voi keskittyä kirjan tarinaan. Parhaiten kirja sopii yli 10-vuotiaiden kanssa luettavaksi.

– On myös nuoria, jotka ovat ajatelleet, että he ovat jo ylittäneet kirjan kohderyhmän iän, mutta jotka ovat sitten viihtyneetkin kirjan parissa, Tähkäpää mainitsee.

Ensi syksynä kirjaa ilmestyy täydentämään harjoituskirja, jossa on aiheeseen liittyviä tehtäviä.