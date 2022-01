Tuli tuhonnut Etelä-Afrikan parlamentin istuntosalin, paloa ei vielä ole saatu sammumaan

Etelä-Afrikan parlamenttirakennuksessa Kapkaupungissa varhain aamulla syttynyt tulipalo on tuhonnut täysin kansalliskokouksen eli alahuoneen istuntosalin, kertoo parlamentin tiedottaja. Hänen mukaansa tulipaloa ei ole vielä saatu sammumaan.

Henkilövahinkoja ei ole tullut tietoon.

Etelä-Afrikan presidentin Cyril Ramaphosan mukaan palopaikalta on otettu kiinni yksi ihminen.

Tulipalosta on aloitettu tutkinta. Palo alkoi aamuviideltä rakennuskompleksin vanhimmasta osasta, joka on valmistunut 1884. Sen huoneissa on puupanelointi. Vanhan osan katto on romahtanut.

Kapkaupungin johtajistoon kuuluvan Jean-Pierre Smithin mukaan koko vanha osa on kärsinyt laajoja savu- ja vesivahinkoja. Tuli on levinnyt myös rakennuskompleksin uudempiin osiin.

Palokunta käytti nostokurkea saadakseen ruiskutettua vettä liekkeihin ylhäältä käsin. Tulipätsiä vastaan taistelemassa on useita kymmeniä palomiehiä. Rakennuskompleksin ympäristö on eristetty.

Rakennus oli todennäköisesti tyhjillään, kun tuli pääsi irti.

Parlamenttirakennus koostuu kolmesta osasta, joista vanhin valmistui siis vuonna 1884. Maan kaksikamarisen parlamentin käytössä on nykyään kaksi uudempaa osaa, jotka valmistuivat 1920- ja 1980-luvuilla.

Huhtikuussa Kapkaupungissa raivonnut tulipalo tuhosi osan kaupungin yliopiston kirjastosta.

STT

Kuvat: