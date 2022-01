Tulosta tulee, kun on kivaa – Salon Uimareilla on takana historiallisen menestyksekäs loppuvuosi

Moni kysyi joulukuun alkupuolella Salon Uimarien valmennuspäälliköltä Irene Paloposkelta, että mitä Salossa tehdään, kun menestys nuorten kilpailuissa on niin hyvää.

Seura oli saavuttanut ennätykselliset tilastot ikäkausimestaruuskilpailuista. Yhdeksän mitalia oikeutti mitalitaulukossa kahdeksanteen sijaan, ja seurapisteitä tuli 102 aiemman ennätyksen oltua 68.

Mitalitilaston korkeasta sijasta vastasivat Aliisa Soini ja Kaapo Tuomainen, mutta kokonaispisteisiin tarvittiin onnistumisia myös muilta nuorilta.

Tämä näkyi siinäkin, että lähes kymmenen Salon Uimaria oli mukana ennen joulua nuorten SM-uinneissa. Määrä on suuri, vaikka tulosrajat olivatkin koronan jäljiltä aiempaa kevyemmät. Soinin ja Tuomaisen lisäksi kevään maajoukkuetoimintaan valittiin Salosta myös Kiia Metsäkonkola.

Mitä vastasit jutun alussa mainituille kyselijöille, Irene Paloposki?

– Sen, että harjoittelemme vähemmän kuin monet muut, hän naurahtaa.

Kyseinen kommentti annettiin jossain määrin leikin varjolla, mutta toisaalta leikissä on myös iso totuuden siemen. Kirjaimellisestikin.

– Uimarien harjoitusmäärät ovat meillä pienemmät kuin joillain muilla paikkakunnilla. Esimerkiksi Aliisa ja Kaapo treenaavat alle 15 tuntia viikossa, kun muualla luku voi olla 20 tuntia. Välillä olemme pitäneet leikkipäivää legojen merkeissä, Paloposki huomauttaa.

– Uinti on kuitenkin vain harrastus, ei sellainen asia, minkä kautta koko elämä romahtaa. Jos joskus osuu kohdalle heikommin sujuva kilpailu, on seuraavassa taas mahdollisuus onnistua. Harrastuksen pitäisi olla kivaa, hän lisää.

Murrosiässä nuorten tulosvaihtelut voivat olla todella suuria. Senkään takia yksittäisistä suorituksista ei ole syytä vetää valtavia johtopäätöksiä tulevaan.

– Kuka vaan voi olla yhtäkkiä kovalla tasolla. Joku on nyt, joku ensi vuonna, Paloposki muistuttaa.

Hyvä esimerkki on Tuomaisen kehitys.

– Hänen ennätyksensä oli syksyn alussa noin 2.49. Nyt se on 2.30,31. Aika iso harppaus on tullut siitä muutaman vuoden takaisesta pienestä pojasta, joka pomppi altaan pohjassa ja soitti suutaan, Paloposki hymähtää.

Sattumalta Soinin ja Tuomaisen kaltaiset saavutukset eivät silti tietenkään tule. Tuomainen ui 200 metrin rintauinnin noin seitsemän sekuntia nopeammin kuin kukaan muu 13-vuotias on Suomessa koskaan uinut.

– Saavutuksen kovuudesta kertoo hyvin se, että Matti Mattsson lähetti Kaapolle onnitteluviestin, hymähtää Paloposki viitaten viime kesän olympiapronssimitalistiin.

– Aliisan ja Kaapon kohdalla tärkein asia on ehdottomasti sitoutuneisuus. Ja niin sen pitää mennäkin: he tekevät tätä juttua itseään varten, ja on upeaa, että motivaatio on tuolla tasolla. On tärkeää, että uimari oivaltaa itse sellaisia juttuja, mitä voi kehittää.

Paloposki painottaa sitä, että valmentaminen ei tässäkään tapauksessa ole yhden henkilön show. Valmennustiimiin kuuluu useita vapaaehtoisia, joista Mikko Lehtovaaraa muistettiin Seurasydän-palkinnolla viime vuoden lopulla ja Sari Villasta vuonna 2020.

– Mikko on ollut mukana tosi pitkään ja tuntee nämä uimarit polvenkorkuisesta asti. Sari taas on seurassa mukana todella monessa jutussa, Paloposki kiittelee.

– Mikko on lempeä ja hyväsydäminen, kertovat nuoret uimarit Lehtovaarasta valmentajana.

Oma merkittävä osansa on myös salolaisessa urheilussa monessa mukana olevalla Jesse Jokiniemellä. Hän tuli valmennukseen puolisentoista vuotta sitten.

– Jesse on ollut todella iso apu. Hän on vienyt kuntosaliharjoittelun systemaattiseksi ja ammattimaiseksi. En minä pärjäisi ilman Jesseä, Paloposki hymyilee.

Kohti mitalisti-idolien vauhtia

Tokion viime kevään olympialaisissa allasuintien välierä- ja finaalijaksot järjestettiin Suomen aikaa aamuyöllä. Näitä jaksoja riitti viikon verran.

Kun mitaleja ratkottiin, Kaapo Tuomainen oli aina hereillä.

– Valvoin jokaisena aamuna. Kun päivän finaalijakso oli ohi, pääsin taas nukkumaan, Tuomainen hymyilee.

Hänen esikuvinaan ovat 200 metrin rintauinnin pronssimitalisti Matti Mattsson ja samassa olympiafinaalissa hopealle uinut alankomaalainen Arno Kamminga.

– Rintauinti on itsellenikin paras uintitapa. Olen katsonut paljon parhaiden rintauimareiden tekemistä ja haluan päästä vähitellen kohti samaa vauhtia. Pidemmän ajan tavoitteina minulla ovat aikuisten arvokisat, yläkoulun seitsemännellä luokalla oleva Tuomainen kuvailee.

Kahdeksasluokkalainen Aliisa Soini mainitsee puolestaan pitävänsä perhosuinnista, jossa on tullut myös menestystä. Hän painottaa ryhmähengen olevan tärkeä juttu uinnissa, joka periaatteessa on viimeisen päälle yksilölaji.

– Kivointa on se, että näkee kavereita ja pääsee kilpailemaan. Myös erilaiset leirit ovat mukavia, hän sanoo.

Molemmat ovat jo joidenkin vuosien ajan keskittyneet nimenomaan uintiharrastukseen.

– Olen harrastanut paljonkin erilaisia lajeja, mutta en enää useampaan vuoteen muuta kuin uintia, Soini kertoo.

– Jalkapalloon katosi jossain vaiheessa into, kun motivaatio ei oikein säilynyt ja tuntui väsyttävältä mennä harjoituksiin.

Nuoret harjoittelevat usein jo aamuisin ennen koulun alkua.

– Välillä tietysti tulee uinnissakin sellaisia päiviä, jolloin tuntuu, ettei jaksaisi harjoitella. Mutta sellaista tapahtuu kuitenkin harvoin, kun tämä on niin kivaa, Tuomainen mainitsee.