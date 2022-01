Turkkilaisen ihmisoikeusaktivistin vankeutta jatkettiin, vaikka Euroopan neuvoston määräaika on umpeutumassa

Turkkilaisen ihmisoikeusaktivisti Osman Kavalan, 64, vankeutta jatkettiin oikeuden päätöksellä maanantaina. Asian käsittelyä on määrä jatkaa 21. helmikuuta. Kavala on ollut Turkissa vankilassa ilman tuomiota vuodesta 2017 lähtien.

Euroopan neuvosto oli antanut Turkille keskiviikkoon saakka aikaa joko vapauttaa Kavala tai esittää pitävät perustelut sille, miksi hänet pidetään edelleen vangittuna.

Neuvosto voi keskiviikon jälkeen lähettää jutun takaisin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (ECHR) käsiteltäväksi. ECHR on aikaisemmin linjannut, että vankeuden tarkoituksena on ollut hiljentää Kavala.

Hallinnon mukaan Kavalalla oli yhteyksiä vuoden 2013 hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin ja epäonnistuneeseen vallankaappausyritykseen vuonna 2016. Kavala on kiistänyt syytteet.

Lokakuussa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan uhkasi karkottaa maasta Suomen ja yhdeksän muun maan suurlähettiläät näiden vaadittua yhteisessä kannanotossa Kavalan vapauttamista.

