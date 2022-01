Tutkijan arvio uudenvuodenpuheesta: Niinistö antoi arvoa sille, että kansakunta voi olla eri mieltä jakautumatta

Presidentti Sauli Niinistö puhui uudenvuodenpuheessaan muun muassa Venäjän esittämistä vaatimuksista sotilasliitto Naton itälaajenemisen suhteen. Vanhempi tutkija Matti Pesu Ulkopoliittisesta instituutista osasi odottaa, että turvallisuuspolitiikka on merkittävässä osassa Niinistön puheessa.

– Suomessa on käyty vilkkainta turvallisuuspoliittista keskustelua miesmuistiin. Niinistö antoi tukensa sille, että Suomessa käydään keskustelua turvallisuuspoliittisista kysymyksistä, kunhan keskustelu ei ole repivää ja kaikkia osapuolia kuunnellaan, Pesu kertoo.

Pesun mielestä Niinistö ei enää pyrkinyt kitkemään Nato-keskustelua, toisin kuin hänen on aiemmin katsottu tekevän.

– Tämä oli jopa rohkaisu puhua asioista, Pesu sanoo.

Niinistö ilmaisi puheessaan, että turvallisuuspolitiikka jakaa kansaa. Pesu ei allekirjoita näkemystä kahtiajaosta suomalaisten suhtautumisessa turvallisuuspolitiikkaan.

– Keskustelu ei ole ollut erityisen repivää. Huoli esitettiin enemmän tulevaisuuden suhteen.

– Niinistö näkee selvästi arvoa siinä, että kansakunta voi olla eri mieltä jakautumatta. Ehkä sitä ajattelua tuotiin nyt myös tähän turvallisuuspoliittiseen puoleen, Pesu pohtii.

Etupiirit eivät kuulu Eurooppaan

Puheessaan Niinistö painotti Pesun mukaan eurooppalaista turvallisuusjärjestystä, jossa valtioilla on vapaus valita turvallisuuspoliittinen linjansa. Niinistö myös tähdensi, että etupiirit eivät kuulu Eurooppaan.

– Tuotiin selvästi esille Venäjän ukaasit ja kuinka ne eivät ole Suomen intressien mukaisia. Tämä oli aika painava viesti, Pesu sanoo.

Pesun mukaan Niinistön puheessa kuului huoli siitä, ettei Venäjän vaatimuksille saisi antaa periksi.

Toinen Niinistön puheessa esiin noussut huoli koski Euroopan roolia, Pesu sanoo. Niinistö on puhunut jo pitkään siitä, että Euroopalla pitäisi olla vahvempi rooli kansainvälisessä politiikassa ja geopoliittisissa kysymyksissä.

– Niinistö ilmaisi tyytymättömyyttään siitä, että EU ei ole ollut riittävän vahva.

Uudenvuodenpuheeksi Niinistön puhe käsitteli paljon ulkopolitiikkaa. Pesun mielestä lähitulevaisuudessa olisi silti tilausta pidemmälle Suomen asemaa luotaavalle ulkopoliittiselle linjapuheelle, kunhan nähdään, mihin tämänhetkinen jännittynyt tilanne johtaa.

Anniina Korpela

STT

Kuvat: