Kunta-alan työnantajajärjestö KT: Työnantajat voisivat joustaa sairausilmoituksissa, kun koronatestauksissa on viivettä

Työnantajat voisivat hyväksyä tavallista pidemmät sairauspoissaolot omalla ilmoituksella, kun koronatestaus on ruuhkautunut monin paikoin, toteaa kunta-alan työnantajajärjestön KT:n neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas.

Hän toteaa, että myös lääkärintodistuksen hakeminen ruuhkauttaa tällä hetkellä sekä terveydenhuoltoa että työterveyshuoltoa.

Työehtosopimuksen (tes) mukainen poissaoloaika muuten kuin lääkärintodistuksella on enintään viisi päivää.

– Meillä elää sitkeästi sellainen harha, että se on vielä aiemman mukainen kolme päivää. Kaikki eivät ole huomanneet, että tes on muuttunut, ja viittä päivääkin voi pidentää, Nybondas-Kangas sanoo.

Hänen mukaansa pidennetty sairauspoissaolo ilmoitettuna luotettavasti muutoin kuin lääkärintodistuksella voisi olla esimerkiksi seitsemästä kymmeneen päivää. Luotettava arvio voi tulla työntekijältä itseltään oireisiin ja täten työkyvyttömyyteen perustuen tai terveydenhuoltopuolelta hoitajalta.

Tavallisesta poikkeavaa käytäntöä voisi kunta-alan työnantajajärjestön neuvottelupäällikön mukaan soveltaa tarpeen mukaan, esimerkiksi tämän vuoden ensimmäisinä kuukausina.

– Tässä tilanteessa pidän järkevänä, että omailmoitusaikaa pidennetään, jottei tästä syystä kuormiteta terveydenhuoltoa.

