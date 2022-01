Työpaikoilla venytään koronapoissaolojen vuoksi – Salon terveyspalveluissa jouduttu siirtämään jonkin verran vastaanottoaikoja koronavirukseen liittyvien töiden vuoksi

Koronapandemian neljäs aalto näkyy monilla työpaikoilla poissaoloina ja muutoksina palveluihin.

Esimerkiksi Suur-Seudun Osuuskauppa joutui sulkemaan yhden Sale-myymälänsä viime viikon perjantai-iltana tavallista aiemmin. Salon terveyskeskuksen puolella vastaanottoaikoja on jonkin verran jouduttu perumaan ja siirtämään.

Työntekijät ovat joustaneet niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella, vaikka pandemia on koetellut eriasteisena jo pari vuotta.

– Iso kiitos, kiteyttää Salon terveyspalvelujen johtaja Petri Salo.

Hän arvioi sormituntumalta, että alkuvuonna koronaviruksen aiheuttamia poissaoloja on ollut jonkin verran enemmän kuin aiemmin.

– Poissaoloja eivät aiheuta yksin sairastumiset, vaan myös karanteenit, hän muistuttaa.

Koronaviruksen omikronvariantin on ennustettu jatkavan leviämistään vielä ainakin tammikuun ja pandemian neljännen aallon voimistuvan. Petri Salo sanoo, että toimintojen näkökulmasta olisi parempi, mitä enemmän viruksen aiheuttamia poissaoloja olisi eri aikoihin.

Toistaiseksi Salon terveyspalveluissa ei ole jouduttu sulkemaan toimintoja, mutta jonkin verran varattuja vastaanottoaikoja on peruttu ja siirretty. Etusijalla ovat koronavirukseen liittyvät toiminnot, kuten rokotukset ja näytteenotot.

– Ne on tällä hetkellä väkisinkin pystyttävä pyörittämään, Salo lisää.

Toistaiseksi terveyspalvelujen puolella on pärjätty Salon mukaan vähintäänkin kohtuullisesti. Työntekijät ovat joustaneet, jolloin on voitu järjestellä työvuoroja uudelleen. Lisäksi on tehty ylitöitä ja saatu lisäapua työvoimavuokrauksen kautta.

Myös Salon vanhuspalvelujen puolella on ainakin toistaiseksi pärjätty koronan aiheuttamista poissaoloista huolimatta. Vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren arvioi myös, että tähän asti pandemian aikaiset sairauspoissaolot ovat olleet samaa tasoa kuin ennen pandemiaa.

– Muita tauteja on ollut vähän vähemmän kuin aiemmin, hän sanoo.

Syynä on se, että koronan vuoksi on noudatettu äärimmäistä varovaisuutta ja pidetty esimerkiksi kasvomaskeja.

Myös Suur-Seudun Osuuskaupassa henkilöstön joustavuutta kiitetään venymisestä muuttuvissa olosuhteissa. Poissaoloja on saatu paikkaamaan henkilöstöä muilta toimialoilta.

SSO:ssa henkilöstö on siirtynyt jo tähänkin asti erilaisten koronarajoitusten kohteena olevien matkailu- ja ravitsemispalvelujen sekä liikennemyymälöiden puolelta avuksi marketpalveluihin.

– Ravintoloiden toimintaahan on nyt rajoitettu, sanoo henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo.

Hän sanoo, että toistaiseksi on pärjätty kohtalaisen hyvin. Pieniä aukiolomuutoksia on kuitenkin jouduttu tekemään, kuten yhdessä myymälässä ilta-aikaan.

SSO suosittelee vahvasti, että kaupoissa asioivat käyttäisivät maskia. Lisäksi toivotaan, että kaikki toimisivat vastuullisesti ja tulisivat kauppoihin vain terveinä, noudattaisivat etäisyyksiä muihin ja huolehtisivat käsihygieniasta.

Pandemian neljäs aalto ei ole aiheuttanut suuria ongelmia myöskään salolaisessa Antti-yhtiöissä. Toimitusjohtaja Kalle Isotalo sanoo, että toki poissaoloja on ollut, mutta yrityksen toiminta ei ole haavoittunut millään tavoin.

– Yllättävän pienellä on päästy, hän sanoo.