Työterveyshuollon koronarokotuskorvauksen korotus hyväksyttiin – Zyskowicz paheksui holokaustivertauksia

Eduskunta hyväksyi perjantaina ylimääräisessä täysistunnossa sairausvakuutuslain muutoksen, jolla työterveyshuollon koronarokotuskorvausta korotetaan kymmenestä eurosta 16 euroon.

Muutos astuu voimaan takautuvasti vuodenvaihteesta ja on voimassa kesäkuun loppuun.

Lakiesitys hyväksyttiin ilman äänestystä, koska kukaan ei kannattanut Ano Turtiaisen (vkk.) tekemää hylkäysehdotusta, jossa hän värikkäin sanankääntein vastusti koronatoimia ja ennusti tuhoa sekä eurolle että EU:lle.

Puhemies Anu Vehvilänen (kesk.) muistutti Turtiaista kansanedustajan vakaasta ja arvokkaasta käyttäytymisestä ja totesi tämän puheenvuoron sisältäneen elementtejä, jotka ovat eduskunnan arvovallan kannalta kyseenalaisia.

”Jostakin tällaista ilmiötä lietsotaan”

Kokoomuksen Ben Zyskowicz osallistui keskusteluun todeten, että yksi koronan traagisimmista seurauksista on ollut se, että osa ihmisistä Suomessa ja ulkomailla on kokenut rokotukset ja rajoitustoimet syrjiviksi tai jopa salaliittomotiiveista johtuviksi.

– Mielestäni on surullista, että Suomessakin on monia ihmisiä, jotka vertaavat koronapassia esimerkiksi holokaustiin ja siihen, että siihen aikaan juutalaiset joutuivat kantamaan keltaista Daavidin tähteä ennen kuin heidät lopullisesti surmattiin. En itse voi lainkaan ymmärtää enkä hyväksyä koronapassin rinnastamista holokaustin aikaisiin tekoihin, Zyskowicz sanoi.

Zyskowicz sanoi kansanedustajien saaneen satoja sähköposteja tällaisessa uskossa olevilta ihmisiltä.

– Jostakin tällaista ilmiötä lietsotaan aivan tarkoituksella, hän epäili.

Omista koronakokemuksistaan kertoi perussuomalaisten Mika Niikko, joka peräsi toimia koronaoireiden paremmaksi hoitamiseksi. Rokotteiden lisäksi pitäisi Niikon mielestä tarjota ivermektiiniä, jota hän sanoi käyttäneensä tautinsa hoitoon itsekin.

– Koronapandemia ei näytä loppuvan vuotavilla rokotteilla pakkorokottamalla. Mielestäni joitain tutkittuja ja haitoiltaan vähäisiä lääkkeitä, kuten ivermektiini, tulisi säätää Kela-korvattaviksi, Niikko esitti.

Ivermektiini on laajasti käytössä muun muassa hevosten loislääkkeenä, mutta se on varsinkin Yhdysvalloissa noussut rokotteita epäilevien suosioon.

Perjantain täysistunnon jälkeen eduskunta jäi taas istuntotauolle 1. helmikuuta asti. Jos kiireellistä päätettävää ilmenee, voi puhemies kutsua täysistuntoon jo ennen sitä.

Nina Törnudd

STT

Kuvat: