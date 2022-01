Työvoimapulasta kärsivään Saloon etsitään uusia työntekijöitä virtuaalisella rekrytointitapahtumalla – ”Haluamme herätellä sitä samaa imagoa, mikä Salolla oli aiemmin”

Yrityssalo kumppaneineen haluaa vastata Saloa riivaavaan työvoimapulaan rekrytointitapahtumalla. Koronatilanteen vuoksi verkossa järjestettävä ”Töihin Saloon” -tapahtuma pidetään tiistaina 8. helmikuuta kello 10–16.

Yrityssalon kanssa rekrypäivää ovat järjestämässä yhteistyössä LähiTapiola Etelä, Varsinais-Suomen TE-toimisto, Salon kaupungin työllisyyspalvelut ja työllisyyden kuntakokeilu ja alueen oppilaitokset.

– Haluamme herätellä sitä samaa imagoa, mikä Salolla oli aiemmin eli, että täällä yritystoiminta on vireää, yritykset kasvavat ja täällä on työpaikkoja tarjolla. Ja jospa sitä kautta saisimme muuttamaan uusia ihmisiä työn perässä Saloon, Yrityssalon kehittämispäällikkö Maija Pirvola sanoo.

Vaikka ”Töihin Saloon” joudutaan järjestämään koronan vuoksi virtuaalisesti, on kolikolla myös kääntöpuolensa: verkkotapahtuma mahdollistaa työnantajille rekrytoinnin myös muutenkin kuin paikallisesti.

– Verkkotapahtumaan on helppo osallistua, vaikka asuisi Rovaniemellä, Yrityssalon erityisasiantuntija Juha Metsänoja kiteyttää.

Salolaisyrityksiä on ilmoittautunut rekrypäivään tällä hetkellä 37 ja työnhakijoitakin 98. Työnantaja ja -tekijähaku tapahtumaa varten jatkuu aivan viimeisiin päiviin asti.

– Tapahtuma on avoin kaikille työnantajille, joilla on tarve löytää työlle tekijät ja kaikille työnhakijoille mukaan lukien kesätyötä hakevat, jotka pohtivat työpaikan vaihtoa ja joita kiinnostaa uudet työmahdollisuudet. Ei siis vain työttömille työnhakijoille, Metsänoja painottaa.

Salossa oli joulukuussa uusia avoimia työpaikkoja lähes 850, ja rekrytapahtuman tavoitteena onkin tuoda esille Salossa avoinna olevia eri toimialojen työpaikkoja. Salolaistyönantajat etsivät kuumeisesti monenlaisia työntekijöitä palkkalistoilleen: kokoaikaisia, osa-aikaisia, kausityöläisiä sekä vuokratyöläisiä.

– Tapahtumassa olevat työnantajat edustavat hyvin erilaisia aloja, muun muassa teollisuutta sekä palvelu- ja ravintola-alaa. Myös Salon kaupunki on mukana. Uskon, että saamme yrityksiä mukaan vielä lisää, Yrityssalon erityisasiantuntija Tommi Virtanen sanoo.

Tapahtumassa yrityksillä on mahdollisuus rekrytoida myös nuoria kesätyöpaikkoihin sekä opiskelijoita harjoittelupaikkoihin.

– Haluamme yhdistää opiskelijat ja työntekijät tilanteesta riippumatta ja mahdollistaa opiskelijoille sujuvan siirtymän työelämään. Nuorten työllisyys on kärsinyt muita ikäluokkia enemmän koronapandemian aikana. Pahinta, mitä nuorelle voi tapahtua on, että nuori ei pääse kokeilemaan työelämää, Metsänoja sanoo.

Yrityssalo julkaisee sivuillaan ja Tavata-verkostoitumisalustalla tapahtumassa mukana olevat työnantajat 1. helmikuuta. Tavata-alusta toimii virtuaalitapahtuman pitopaikkana.

– Alustalla toimiminen on tarkoitus tehdä mahdollisimman helpoksi sekä työnhakijoille että yrityksille. Vuorovaikutteisuus näkyy rekrypäivänä, sillä alustalla on chat-mahdollisuus, mahdollisuus sopia kahdenkeskisiä videoneuvotteluita, yritysesittelyitä sekä muuta erilaista sisältöä kävijöille, kuten video ansioluettelon tekemisestä. Ohjelmaa on luvassa koko päiväksi, Virtanen kertoo.