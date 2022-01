Ukraina kertoo hallintoon kohdistuneesta kyberhyökkäyksestä – ulkoministeriön sivulla oli hetken julki uhkausviesti

Ukrainassa useille hallinnon verkkosivuille on tehty kyberhyökkäys, maa kertoo. Esimerkiksi useiden ministeriöiden verkkosivuille ei nyt pääse.

Ukrainan opetusministeriö tiedottaa Facebookissa, että ministeriön verkkosivu on alhaalla globaalin kyberhyökkäyksen vuoksi. Hyökkäys on päivityksen mukaan tehty viime yönä.

Ulkoministeriön sivusto on niin ikään alhaalla. Uutistoimisto AFP kertoo, että jonkin aikaa sivulla näkyi ukrainaksi, venäjäksi ja puolaksi kirjoitettu viesti, jossa käskettiin ”pelkäämään ja odottamaan pahinta”. Viestin voi tulkita vastineeksi Ukrainan länsimielisyydelle.

– Ukrainalaiset! Kaikki henkilökohtaiset tietonne on nyt poistettu eikä niitä ole mahdollista palauttaa. Kaikki tiedot teistä ovat nyt julkisia, pelätkää ja odottakaa pahinta, viestissä sanottiin.

Viestissä myös mainittiin ukrainalaisia nationalistisia järjestöjä sekä niitä Ukrainan alueita, joilla ukrainalainen nationalismi on vahvinta.

Opetusministeriön mukaan turvallisuuspalvelu ja muut viranomaiset työskentelevät tilanteen selvittämiseksi. Mikään taho ei ole ilmoittanut tehneensä hyökkäystä.

Jännitteet Venäjän ja länsimaiden välillä ovat olleet Ukrainan tilanteen vuoksi hyvin kireät. Venäjä on kasannut viime kuukausina noin 100 000 sotilasta ja raskasta sotakalustoa Ukrainan rajoille, minkä on pelätty enteilevän hyökkäystä Ukrainaan.

Venäjä ja länsimaat neuvottelivat Euroopan turvallisuustilanteesta useissa eri kokoonpanoissa tällä viikolla. Neuvotteluissa ei kuitenkaan syntynyt tulosta, eikä Venäjä sitoutunut liennyttämään jännittynyttä tilannetta Ukrainan rajalla. Venäjä ilmaisi torstaina katsovansa, ettei neuvottelujen jatkamiseen lännen kanssa lähiaikoina ole syytä.

STT

Kuvat: