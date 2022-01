Ukrainan kriisin puiminen jatkuu: Etyjin ja Venäjän edustajat tapaavat

Venäjän ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin edustajat tapaavat tänään Wienissä Itävallassa. Tälläkin kertaa puheenaiheena on Ukrainan jännitteinen tilanne, josta aikaisemmin tällä viikolla on jo eri kokoonpanoilla keskusteltu Brysselissä ja Genevessä.

Sotilasliitto Naton ja Venäjän eilisten keskustelujen jälkeen Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi, että Venäjällä ja Natolla on edelleen suuria erimielisyyksiä.

Stoltenbergin mukaan kaikki Nato-liittolaiset olivat torjuneet yksimielisesti Venäjän vaatimuksen, että Naton pitäisi luopua avoimien ovien politiikasta eli uusien jäsenten hyväksymisestä.

– Mutta on myönteinen merkki, että kaikki Nato-liittolaiset ja Venäjä istuivat saman pöydän ääreen, Stoltenberg sanoi.

Loppuviikosta EU-maiden puolustus- ja ulkoministerit kokoontuvat vielä Ranskan Brestiin epäviralliseen kokoukseen keskustelemaan Ukrainan tilanteesta.

