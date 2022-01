Ulkoministeri Haavisto: Suomi seuraa huolestuneena Kazakstanin tilannetta

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Suomi seuraa huolestuneena tilannetta Kazakstanissa ja kehottaa kaikkia osapuolia pidättäytymään väkivallasta.

Haaviston mukaan ihmisoikeuksia ja median vapautta on kunnioitettava. Neuvottelut ovat ainoa tie ulos tilanteesta, hän lisää.

Haavisto kommentoi asiaa englanniksi ulkoministeriön Twitter-tilillä julkaistussa tviitissä.

Suomen suurlähetystö Kazakstanissa on puolestaan ohjeistanut Facebookissa suomalaisia seuraamaan paikallisia viranomaisten ohjeita ja ottamaan hätätapauksessa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen. Lähetystö kertoi eilen julkaistussa päivityksessään, että mielenosoituksista johtuva hätätila Kazakstanissa oli laajentunut pääkaupunki Nur-Sultaniin ja tietoliikenneyhteydet ovat olleet myös Nur-Sultanissa poikki.

Suurlähetystö oli jo aiemmin kehottanut Kazakstanissa matkustavia suomalaisia varovaisuuteen ja välttämään väkijoukkoja maan sisäisen tilanteen takia.

– Länsi-Kazakstanissa on ollut viime päivinä protesteja kaasun hinnan nousun takia. Mielenosoitukset ovat laajentuneet myös muihin kaupunkeihin, suurlähetystö kirjoitti.

Ulkoministeriön matkustustiedote on joulukuun alkupäiviltä ja siinä kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta ja välttämään mielenosoituksia.

https://twitter.com/Ulkoministerio/status/1479023086636830722

https://www.facebook.com/FinlandinKZ/

https://um.fi/matkustustiedote/-/c/KZ

STT

Kuvat: