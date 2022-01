Ulkoministeri Lavrov Ylelle: Venäjä kunnioittaa Suomen ja Ruotsin oikeutta päättää Nato-jäsenyydestä

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo Venäjän kunnioittavan Suomen ja Ruotsin oikeutta päättää itse mahdollisesta Natoon liittymisestä. Lavrov vastasi Ylen asiasta esittämään kysymykseen tiedotustilaisuudessaan perjantaina.

Yle kysyi Lavrovilta, kunnioittaako Venäjä Suomen ja Ruotsin suvereniteettia ja oikeutta tehdä itse turvallisuuspoliittiset ratkaisunsa kuten päätöksen sotilasliitto Natoon liittymisestä.

Lavrov sanoi Venäjän kunnioittavan täydessä mitassa Suomen ja Ruotsin suvereniteettia ja pitävän maiden neutraaliutta arvossa.

– Olemme sitä mieltä, että maiden neutraaliuspolitiikka on yksi tärkeimpiä anteja, joita maat ovat antaneet Euroopan turvallisuusinfrastruktuurin rakentamiseen ja vakauden rakentamiseen Euroopassa, Lavrov sanoi.

Ulkoministeri kritisoi Natoa siitä, että se yrittää provosoida maita liittymään jäsenikseen.

– Suomalaiset ja ruotsalaiset kansat päättävät itse, haluavatko ne liittyä Natoon. Me keskustelemme näistä asioista naapureiden kanssa kansainvälistä tilannetta koskevissa neuvotteluissa jatkuvasti. Venäjä näkee, että Suomen ja Ruotsin hallitukset ymmärtävät asian vakavuuden, Lavrov totesi.

Venäjä on esittänyt viime viikkoina kovia vaatimuksia lännelle ja kertonut haluavansa sitovan lupauksen siitä, ettei Nato laajene enää itään. Venäjän vaatimusten ytimessä on Ukrainan ja Georgian pitäminen poissa Natosta, mutta vaatimusten on tulkittu koskevan myös Suomea ja Ruotsia. Naton ja lännen keskeinen periaate on ollut, että kukin maa saa itse päättää turvallisuusjärjestelyistään.

Samaan aikaan vaatimusten esittämisen kanssa Venäjä on kasannut Ukrainan rajoille noin satatuhatta sotilasta. Tilanteesta neuvoteltiin tällä viikolla Venäjän ja lännen välillä useassa eri kokoonpanossa, mutta läpimurtoa ei tullut.

Lavrov toisteli perjantaina monia Venäjän tuttuja näkemyksiä ja syytti länsimaita tilanteen kärjistämisestä. Ulkoministeri sanoi uskovansa, että Nato voi tuoda lähikuukausina joukkojaan Venäjän rajoille Ukrainan tilanteen varjolla.

https://yle.fi/uutiset/3-12263752

STT

