UPM: Lakko ei näytä pitävän toimihenkilöiden osalta, yli kaksi kolmasosaa saapunut tehtaille töihin – Ammattiliitto Pro ei vahvista UPM:n väitteitä

Kolmatta päivää jatkuva lakko metsäyhtiö UPM:n tehtailla ei yhtiön mukaan näytä pitävän toimihenkilöiden osalta. UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sanoo, että yli kaksi kolmasosaa tehtaiden toimihenkilöistä on saapunut maanantaina töihin.

UPM:n tehtailta keräämät tiedot koskevat Ammattiliitto Pron työehtosopimuksen piiriin kuuluneita toimihenkilöitä.

– Nyt näyttää siltä, että toimihenkilöiden lakko ei pidä, Hollmén sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa tilanne vaihtelee tuotantolaitosten välillä jonkin verran. Hollménin mukaan UPM:n Lappeenrannan biojalostamolla kymmenen prosenttia toimihenkilöistä on saapunut töihin, kun taas paino- ja erikoispaperitehtailla kaikki toimihenkilöt ovat tulleet töihin yhtä tehdasta lukuun ottamatta.

Tarra- ja laminaattituotannossa lähes kaikki toimihenkilöt ovat Hollménin mukaan saapuneet töihin. Samoin UPM:n tukitoiminnoissa käytännössä kaikki toimihenkilöt Lappeenrannan tutkimuskeskusta lukuun ottamatta ovat Hollménin mukaan tulleet töihin.

Hollménin mukaan tämä ”osoittaa UPM:n toimihenkilöiltä ammattimaista lähestymistä ja sitoutumista” ja on ”iso luottamuksen osoitus työnantajaa kohtaan”.

– Tulkitsemme tätä niin, että olemme pystyneet liiketoiminnoissamme muodostamaan tässä uudessa tilanteessa toimihenkilöillemme työehdot, joilla he haluavat tulla töihin liiton lakkopäätöksestä huolimatta.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kommentoi STT:lle tekstiviestitse, että Pro ei pysty vahvistamaan UPM:n väitteitä. STT ei ole tavoittanut Malista kommentoimaan asiaa laajemmin.

Lakkojen määrä kestää kolme viikkoa

Paperiteollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden työehtosopimukset umpeutuivat vuodenvaihteessa. Töihin saapuneiden toimihenkilöiden kohdalla noudatetaan UPM:n määrittämiä uusia työehtoja.

Paperiliiton ja Sähköliiton jäsenten osalta lakko vaikuttaisi Hollménin mukaan pitävän.

– Käytännössä ihan yksittäisiä työntekijöitä on tullut töihin.

Paperiliiton, Ammattiliitto Pron ja Sähköliiton lakkojen UPM:n tehtailla on määrä jatkua 22. tammikuuta asti, elleivät osapuolet pääse sitä ennen sopuun uusista työehdoista.

UPM ei ole antanut julkisuuteen arviota lakon aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Lakon piirissä olevilla tehtailla tuotanto on kokonaan pysähdyksissä.

Iiro-Matti Nieminen

STT

Kuvat: