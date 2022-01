USA:n Blinken keskustelee eurooppalaisten liittolaisten kanssa Ukrainasta

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken tapaa tänään Saksan, Ranskan ja Britannian ulkoministerit Berliinissä. Keskustelujen asialistalla on Venäjän uhkaan vastaaminen Ukrainassa.

Liittolaismailla on entuudestaan erilaisia linjoja, sillä esimerkiksi Yhdysvallat ja Britannia ovat antaneet Ukrainalle myös sotilaallista apua, Saksa taas ei.

Euroopassa sukkuloiva Blinken vieraili eilen Ukrainassa ja huomenna hän tapaa Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin Genevessä. Venäjän penäämiä kirjallisia vastauksia Venäjän turvallisuusvaatimuksiin Blinken ei aio Geneveen viedä.

Blinken vakuutti eilen, että mistään Ukrainaa koskevasta ei sovita ilman Ukrainaa.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kuvaa huomista Geneven tapaamista ”erittäin tärkeäksi” ja sanoi Venäjän yhä odottavan lännen kirjallisia vastauksia vaatimuksiinsa. Blinkenin mukaan sellaisia on Genevessä turha odottaa, vaan sen sijaan ”katsotaan missä ollaan ja onko jotain mahdollisuuksia jäljellä”.

STT

Kuvat: