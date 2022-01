USA:n ulkoministeri Blinken antoi ymmärtää Suomen haluavan Natoon

Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin mukaan Suomi olisi haluamassa sotilasliitto Naton jäseneksi. Blinken kommentoi asiaa MSNBC-uutiskanavan aamuohjelmassa.

Blinkeniä haastatellut juontaja Joe Scarborough totesi, että kuulopuheiden perusteella Suomi ja mahdollisesti toinenkin maa haluavat nyt liittyä Natoon.

– Näin on, Blinken vahvisti vastauksessaan.

Scarborough jatkoi kysymällä Blinkeniltä, onko tämä asia, jota Yhdysvallat voisi harkita.

– No, Naton ovi on auki ja jos maat haluavat liittyä, on niillä täysivaltainen oikeus tehdä päätöksiä jäsenyyshalukkuutensa suhteen, Blinken sanoi.

Blinken jatkoi, että maiden on luonnollisesti täytettävä jäsenkriteerit ja Naton kaikkien jäsenmaiden olisi hyväksyttävä mahdolliset uudet jäsenet.

– Se on perusperiaate, josta venäläiset yrittävät saada meidät perääntymään. Me emme aio tehdä niin, ulkoministeri totesi.

Suomen kanta yhä Nato-optio

Noin 12 minuuttia kestänyt haastattelu käsitteli pitkälti Yhdysvaltain ja Venäjän suhdetta sekä Ukrainan kriisiä, mutta keskustelua käytiin myös muun muassa Afganistanin tilanteesta. Yhdysvaltain ulkoministeriö on julkaissut haastattelusta litteroidun version.

Suomen kanta Nato-jäsenyyteen ei ole muuttunut. Suomi on Naton yhteistyökumppani ja säilyttää niin kutsutun Nato-option eli mahdollisuuden hakea Nato-jäsenyyttä.

Kysymys Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä nousi englanninkielisessä mediassa otsikoihin presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuheen jälkeen. Niinistön puheesta uutisoi muun muassa talouslehti Financial Times.

– Ja todettakoon taas kerran: Suomen liikkumatilaan ja valinnanmahdollisuuksiin kuuluu myös mahdollisuus liittoutua sotilaallisesti ja hakea Nato-jäsenyyttä, jos niin itse päätämme, sanoi presidentti Niinistö puheessaan.

Ulkoministeri Blinken on aiemmin toiminut muun muassa Yhdysvaltojen nykyisen presidentin Joe Bidenin ulkopoliittisena neuvonantajana tämän ollessa varapresidentti.

Blinkenin haastattelusta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Kirsti Karttunen

STT

