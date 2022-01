USA:n ulkoministeri Blinken ei usko läpimurtoon Venäjän kanssa

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken ei usko, että Venäjä-neuvotteluissa saavutetaan läpimurtoa tulevan viikon aikana. Blinken kommentoi asiaa sunnuntaina uutiskanava CNN:n State of the Union -ohjelmassa.

Yhdysvaltojen ja Venäjän diplomaattien neuvottelut Ukrainasta ja Euroopan turvallisuustilanteesta alkavat Genevessä tänään sunnuntaina illallisen merkeissä, kerrottiin ulkoministeriöstä aiemmin.

Venäjällä on valittavanaan vuoropuhelun ja diplomatian polku tai yhteenoton polku, Blinken sanoi CNN:llä. Ulkoministerin mukaan seuraukset ovat Venäjälle valtavat, jos maa uusii aggressionsa Ukrainaa vastaan.

Rjabkov: Venäjä ei aio tehdä myönnytyksiä

Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov sanoi aiemmin, että Venäjä ei aio tehdä myönnytyksiä Yhdysvalloille Ukrainaa ja Euroopan turvallisuutta koskevissa neuvotteluissa. Rjabkov kertoi venäläisille uutistoimistoille olevansa lisäksi hyvin pettynyt viime päivinä Washingtonista ja Brysselistä saapuneisiin signaaleihin.

Yhdysvallat puolestaan on valmis keskustelemaan Venäjän kanssa maiden ohjusjärjestelmistä ja sotaharjoituksista, kertoi nimettömänä esiintyvä Valkoisen talon edustaja toimittajille eilisessä puhelintilaisuudessa. Lähteen mukaan Yhdysvallat uskoo mailla olevan mahdollisuuksia saavuttaa yhteisymmärrys monissa asioissa, jos tehdyt lupaukset ovat vastavuoroisia.

Yhdysvaltojen ja Venäjän diplomaatit tapaavat Sveitsissä. Tapaamisen oli alun perin määrä alkaa maanantaina, mutta Valkoisen talon edustajan mukaan maiden varaulkoministerit Wendy Sherman ja Sergei Rjabkov keskustelevat jo tänään illallisella.

Maiden välit ovat kiristyneet entisestään Ukrainan tilanteen vuoksi. Yhdysvallat ja Eurooppa ovat epäilleet Venäjää Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen valmistelusta, mutta Venäjä on vakuuttanut, ettei se suunnittele hyökkäävänsä.

STT

