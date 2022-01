Useita kuollut kallion romahdettua turisteja kuljettaneiden veneiden päälle Brasiliassa

Ainakin kuusi ihmistä kuoli Brasiliassa kallion romahdettua kolmen turisteja kuljettaneen veneen päälle. Paikallisten pelastusviranomaisten mukaan arviolta 20 ihmistä on yhä kateissa ja 32 ihmistä on loukkaantunut.

Onnettomuus tapahtui lauantaina puoliltapäivin paikallista aikaa Minas Geraisin osavaltiossa Furnasin padon muodostamalla tekojärvellä, joka on alueella suosittu turistikohde.

Kadonneiden etsinnät keskeytettiin yön ajaksi turvallisuussyistä.

Minas Geraisin osavaltion kuvernööri Romeu Zema arvioi Twitterissä, että romahduksen aiheuttivat viime päivien rankkasateet.

Maan presidentti Jair Bolsonaro kertoi Twitterissä Brasilian laivaston avustavan pelastustoimissa ja jakoi videon onnettomuudesta.

https://twitter.com/RomeuZema/status/1479881823475965956?s=20

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1479922456223694848?s=20

STT

