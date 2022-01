Uusi vuosi tuo kotitalousvähennysten korotukset

Uusi vuosi tuo mukanaan määräaikaisia muutoksia kotitalousvähennykseen. Korotusten odotetaan lisäävän kiinnostusta öljylämmityksestä luopumiseen sekä kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön ostamiseen.

Kotitalousvähennys on verohelpotus jota saa, kun ostaa kotiinsa esimerkiksi vanhustenhoito-, siivous- tai remonttipalveluita tai

Vuodenvaihteen jälkeen kotitalousvähennystä voi saada enimmillään 3 500 euroa, jos teettää joko kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä tai luopuu öljylämmityksestä. Aiemmin kotitalousvähennystä on voinut saada korkeintaan 2 250 euroa.

Omavastuu on yhä sata euroa vuodessa henkilöltä kuten aikaisemminkin.

Öljylämmityksestä luopujille 60 prosentin vähennys

Kotitalousvähennystä laajennetaan kahdella eri kokeilulla. Vuosina 2022-2027 korotuksen saa, jos kotitalous vaihtaa öljylämmityksen ilmastoystävällisempään energiamuotoon. Muita remonttitöitä kuin lämmitystaparemonttia kotitalousvähennyksen korotus ei koske, eli muiden remonttien kotitalousvähennys säilyy ennallaan.

Myös kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotetaan vuosille 2022-2023.

Öljylämmityksestä luopuville on vuosina 2022-2027 luvassa 60 prosentin kotitalousvähennys.

Ekolämmöx

Oy:n energia-asiantuntija Kari Balk arvioi, että Suomessa on vielä lähemmäs 100 000 öljylämmitteistä kotitaloutta.

– Kotitalousvähennysten korotukset eivät vielä ole näkyneet asiakasmäärissä, mutta varmasti alkuvuodesta yhteydenottojen määrä lisääntyy, hän sanoi.

Balk uskoo trendin öljylämmityksen korvaamisesta jatkuvan ainakin vuosikymmenen loppuun.

Vanhat asiakkaat palasivat takaisin

Myös kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön enimmäismäärää korotetaan merkittävästi. Korvausprosentti nousee 40:stä 60:een. Kokeilu tehdään vähennyksen työllisyysvaikutusten arvioimiseksi.

Useilla paikkakunnilla toimivan Koti puhtaaksi -yrityksen toimitusjohtaja Saana Tyni kertoi, että korotuksen vaikutus on jo huomattu.

– Meille on tullut paljon varauksia tammikuulle. Erityisesti se asiakasryhmä, jolla ei aikaisemmin ollut varaa palvelujen ostamiseen, kuten pienituloiset lapsiperheet ja pieneläkkeiset ikäihmiset, ovat tulleet takaisin asiakkaiksemme. He olivat lakanneet ostamasta palveluja silloin kun kotitalousvähennys pieneni, Tyni kertoi STT:lle.

Tynin mukaan tyypillisimmin asiakkaat ostavat noin 200 euroa maksavan neljän tunnin siivouksen, kahden viikon välein. Siitä omavastuu on sata euroa kerran vuodessa, jonka jälkeen nyt saa 60 prosentin vähennyksen.

– Siivouksen hintoihin on kuitenkin tullut noin 10 prosentin korotus kahden vuoden takaisiin hintoihin verrattuna. Pelkästään palkat ovat nousseet viisi prosenttia ja bensiini, sähkö, kiinteistöjen vuokrat ovat kaikki kallistuneet, hän sanoi.

Hoivapalveluyrittäjä odottaa kysynnän kasvua

Hoiva-alallakin uskotaan kotitalousvähennyksen nostavan yksityisten hoivapalvelujen kysyntää. Hoiva- ja hoitotyöhön lasketaan esimerkiksi lasten, ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten hoito.

– Uskon, että kysyntä ehdottomasti kasvaa, sanoi Suomen Seniorihoivan perustaja ja toimitusjohtaja Mika Suominen STT:lle.

Ensi vuonna maksimivähennyksen saa, kun maksetusta laskusta työn osuus on 6 000 euroa. Suomisen mukaan rahalla saa ostettua vanhukselle vuoden ajan kolmen tunnin kotikäynnin joka viikko.

– Jatkossa tämä tulee asiakkaalle 1 250 euroa edullisemmaksi, Suominen sanoi.

Elise Aaltonen, Ayla Albayrak

STT