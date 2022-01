Uusia koronakuolemia vahvistettiin 24, koronatartuntoja kahden viikon aikana yli 100 000

Suomessa on raportoitu tänään 9 582 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viikon aikana on raportoitu lähes 105 000 tartuntaa, mikä on lähes 60 000 enemmän kuin edellisellä kahden viikon ajanjaksolla.

Kahden viime viikon aikana todettujen tapausten ilmaantuvuusluku on 1 883 sataatuhatta asukasta kohti. Edeltävien kahden viikon ilmaantuvuusluku oli 810.

Uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia vahvistettiin perjantaina 24. Sairaalahoidossa on koronataudin vuoksi 672 potilasta, joista 61 tehohoidossa.

STT

Kuvat: