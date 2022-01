Uusia koronavirustartuntoja todettu Suomessa 14 277

Suomessa on raportoitu 14 277 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana todettujen tapausten ilmaantuvuusluku on noin 1 865 sataatuhatta asukasta kohti.

Kaikkiaan Suomessa on todettu koko koronavirusepidemian aikana yli 361 500 tautitapausta.

Sairaalahoidossa oli THL:n eilisten tietojen mukaan 700 koronapotilasta, joista 59 oli tehohoidossa.

Covid-19-tautiin liittyviä uusia kuolemantapauksia on vahvistettu 12. Kaikkiaan Suomessa on raportoitu tähän mennessä 1 700 koronakuolemaa.

THL:n ylilääkäri Otto Helve painotti aiemmin tänään pidetyssä THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteisessä koronatilannekatsauksessa, että tartuntaluvut eivät monestakaan syystä ole enää vertailukelpoisia aiemmin seurattuihin lukuihin. Taustalla ovat esimerkiksi se, ettei lieväoireisille riskiryhmiin kuulumattomille suositella viralliseen testiin menemistä, jos heillä ei ole tähän erityistä syytä. Näin ollen tartuntojen todellinen määrä on virallista lukua suurempi.

Ilmaantuvuus on THL:n mukaan alkanut nousta myös täysin rokotettujen keskuudessa. Rokottautuminen vaikuttaa kuitenkin suojaavan tehokkaasti vakavalta taudilta.

