Uusia koronavirustartuntoja todettu Suomessa 9 768

Suomessa on raportoitu 9 768 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viime viikon aikana todettujen tapausten ilmaantuvuusluku on noin 1 657 sataatuhatta asukasta kohti.

Kaikkiaan Suomessa on todettu koko koronavirusepidemian aikana noin 338 600 tautitapausta.

Uusia covid-19-tautiin liittyviä kuolemantapauksia on vahvistettu kymmenen. Kaikkiaan Suomessa on raportoitu tähän mennessä 1 666 koronakuolemaa.

Juttua korjattu klo 13.29: Kahden viime viikon aikana todettujen tapausten ilmaantuvuus on noin 1 657, ei 1 137 kuten aiemmin kerroimme.

STT

