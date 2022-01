Uutissuomalainen: Saarikko haluaa pääministeri Marinin koronajohtajaksi Kiurun tilalle

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) haluaa pääministeri Sanna Marinin (sd.) takaisin hallituksen koronajohtajan paikalle, kertoo Uutissuomalainen. Viime viikkoina johtajuuden hallituksen koronatoimista on ottanut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.). Hän johtaa koronaministerityöryhmää, jossa Saarikko ja pääministeri Marin ovat rivijäseninä.

Saarikon mukaan koronatilanne on yhteiskunnan ongelmista isoin ja monimutkaisin. Siksi hänestä olisi parempi, että pääministeri johtaisi ryhmää.

Saarikon mukaan hallituksen ja viranomaisten viestintä ei ole mennyt putkeen viime viikkoina. Hänen mukaansa viime viikon etäkoulukeskustelu on esimerkki tästä. STM ehdotti lukukauden aloittamista etäkoululla ja perusteli asiaa muun muassa terveysturvallisuudella. Asia jakoi hallitusta. Saarikko ja opetusministeri Li Andersson (vas.) ilmoittivat vastustavansa asiaa.

Pääministeri Marin kertoi tänään Ilta-Sanomien aluevaalitentissä, että koronan johtaminen on haluttu keskittää, koska pääministerillä on muita vastuita esimerkiksi Ukrainan tilanteen vuoksi.

– Pääministerin kalenterissa on monenlaisia asioita, hän sanoi.

https://www.uutissuomalainen.fi/

https://www.is.fi/politiikka/art-2000008531129.html

Sanna Raita-aho

STT

Kuvat: