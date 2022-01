Vaalipäällikkö Anu Aaltosesta Salon kokoomuksen puheenjohtaja

Viime kuntavaalien vaalipäällikkö Anu Aaltonen vie Salon kokoomusta aluevaaleihinkin. Hänet valittiin myös kokoomuksen kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi muutaman varapuheenjohtajavuoden jälkeen.

– Toivon, että ihmiset äänestävät aluevaaleissa ja että salolaiset äänestävät omia ehdokkaita. Aluevaltuustossa Salolle ei ole valmiiksi korvamerkitty yhtään paikkaa, sanoo Anu Aaltonen.

Aluevaaleissa valitaan valtuutetut hyvinvointialueelle. Se aloittaa toimintansa vuonna 2023, mutta aluevaltuuston työ alkaa jo tänä vuonna maaliskuussa. Vaalit ovat tammikuussa.

Aaltosen mukaan Salon kokoomuksella on hyvät mahdollisuudet useampaan valtuustopaikkaan.

Salon kokoomuksen lähimenneisyydestä löytyy henkilöiden ja ryhmittymien välistä ristivetoa. Nyt asiat ovat Aaltosen mukaan paremmin.

– Yhteistyön eteen on tehty pitkään töitä. Kunnallisjärjestön ja kaupungin luottamustehtävissä toimivien kokoomuslaisten välinen hyvä yhteys on aivan oleellinen asia. Nyt se toimii todella hyvin, hän sanoo.

– Meillä on hyvä porukka, ja sisäinen yhteistyö on rakentavaa. Aina toki parannettavaakin on.

Aaltonen on kaupunginhallituksen jäsen ja varavaltuutettu. Kokoomuslainen politiikka Salossa on hänen mukaansa sitä, että koko kaupunki pidetään elävänä. Samalla harjoitetaan huolellista ja tarkkaa taloudenpitoa.

– Salon taloudessa ollaan vaikeassa tilanteessa, ja realiteetit pitää muistaa. Politiikka ei ole yhden tai muutamien asioiden ajamista, vaan pyrimme katsomaan kokonaisuutta. Yksittäisiä irtopisteitä ei kerätä.

Kokoomuksella on Salossa kahdeksan paikallisyhdistystä. Kunnallisjärjestö toimii niiden kattojärjestönä.

Kokoomuksen organisaatio perustuu paikallisyhdistyksiin ja niiden edustuksiin puolueen päätöksenteossa.

– Toivon, että kaikki yhdistykset pysyvät aktiivisina. Jos ne vähenevät, vähenee Salon kokoomuslaisten vaikutusvalta puolueessa.

Kokoomus oli kesän kuntavaaleissa Salon kolmanneksi suurin puolue SDP:n ja perussuomalaisten jälkeen. Kokoomuksella on yksitoista valtuutettua ja kolme jäsentä kaupunginhallituksessa.

Anu Aaltonen työskentelee kehitysjohtajana salolaisessa Flare Trading Oy:ssä.

Salolaisten luottamustehtävien lisäksi hän on Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja ja Kokoomuksen Naisten Liiton liittohallituksen jäsen.