Vaatimustaso kasvaa levyjen myötä – salolainen Sami Joensuu hakee uusia tasoja musiikistaan

Salon Lukkarinmäkeen kotiutunut musiikintekijä Sami Joensuu on vahvasti luomassa soolouraa. Tänään perjantaina julkaistaan hänen toinen sooloalbuminsa The Space Unfolds. Vinyyli- ja viikkoa myöhemmin digimuodossa julkaistava levy on tyylinsä puolesta jatkoa runsaat pari vuotta siten ilmestyneelle soolodebyytille Tides.

Ennen soolouralleen siirtymistä tuolloin vielä Turussa asunut muusikko oli mukana Joensuu Riihimäki -kokoonpanossa, jolta ilmestyi kolme pitkäsoittoa.

– Soolouralle siirtyminen oli selkeä jatkumo bändissä olemiselle. Olen kuitenkin enemmän selkeä yksilöurheilija, Joensuu naurahtaa.

Hän sanoo tulevansa paremmin toimeen omana itsenään musiikintekijänä, mutta käyttää muiden muusikoiden palveluja. Tides-levyllä soitti useita muusikoita, ja The Space Unfolds -levyä on ollut tekemässä vielä isompi joukko.

– Sitä tehdessäni perustin bändin, jossa ovat mukana rumpali Pete Parkkonen ja basisti Ahti Raninen. Loppumetreillä mukaan tuli ykköskitaristiksi Timo Kipahti, Joensuu kertoo uuden levyn tärkeistä muusikoista.

Näihin kuuluu lisäksi Riku Pelon kokoama jousikvartetti. Yhdellä raidalla kuullaan myös Janne Kuusista hanureineen.

Rumpalisukua edustava Pete Parkkonen on soittanut aiemmin muun muassa Zen Cafessa ja Kebassa Ahti Raninen on ollut mukana useiden eri artistien taustabändeissä. Timo Kipahti on puolestaan alkuperäinen Peer Günt -kitaristi ja hänet tunnetaan myös Toni Rossi & Sinitaivas -yhtyeen Toni Rossina.

Sami Joensuun ajoi soolomusiikin pariin halu kehittyä musiikintekijänä ja vapaus tehdä yksin. Hän panee kappaleet alulle kotistudiossaan, mutta toteuttaa lopputyön ja hienosäädön avustavien muusikkojen kanssa.

Joensuun ykkösinstrumentti on kitara. Uudella levyllä hän soittaa lisäksi selloa, akustista bassoa, pianoa ja urkuja. Tides levyllä soivat hänen soittaminaan banjo ja mandoliinikin.

Uuden levyn julkaisemisen kynnyksellä Sami Joensuu kokee, että kehitystä on tapahtunut. Ollaan matkalla parempaan suuntaan, kohti monipuolisuutta.

– Saa toteuttaa itseään laajalla skaalalla, hän tiivistää.

Joensuu sanoo pääsevänsä hiomaan aiempaa enemmän yksityiskohtia. Myös tyyli on muuttunut, sillä enää mies ei tee perinteistä rockia.

– Pienellä pensselillä teen saan musiikin lähemmäs itseäni ja enemmän henkilökohtaiseksi, Joensuu filosofoi.

Tekstien merkitys on tullut kerta kerran jälkeen tärkeämmäksi tekijälleen. Nekään eivät ole enää perinteistä rocklyriikkaa.

Uuden levyn kappaleista Willy Lott’s Cottagen tausta on jännä. Sami Joensuun on sanoittanut tarinan, joka perustuu brittiläisen John Constablen Haywain-maalaukseen. Joensuu näki Constablesta ohjelman ja innostui tutkimaan 1700-luvun lopun taloaiheista tarinaa. Hän sai muun muassa tietää, että Lott oli eläissään vain neljä päivää poissa talosta. Näin syntyi laulu brittiviljelijä Willy Lottista ja tämän mökistä.

September in Paris kuuluu tekijälleen levyn tärkeisiin tarinallisiin kappaleisiin. Pariisi on Joensuulle henkinen koti.

Musiikintekijä kertoo, että yksi biisi vaatii usein kahden tai useamman tekemisen. Monesti Joensuu kokoaa levylle päätyvän kappaleen useimpien biisien aihioista ja osista.

– Tätä täytyy tehdä koko ajan. Luovuus vaatii oman aikansa, Joensuu sanoo.

Hän kertoo heräävänsä aikaisin aamulla ja suunnistavansa kellariin. Omassa studiossa syntyvät uudet kappaleet kaikessa rauhassa.

Pete Parkkonen oli tärkeässä roolissa jo Joensuun ensimmäisellä levyllä, ja uudella albumilla rooli on korostunut entisestään. Hän on noussut rumpalista sovittajaksi ja musiikilliseksi johtajaksi.

– Saatoin lähettää Petelle viisiminuuttisen sydänverellä tehdyn biisidemon, ja jonkin ajan kuluttua sain sen takaisin puolet lyhyempänä. Pete poisti kappaleesta kaiken turhan! Peten roolia ei voi vähätellä, hän on minulle tärkeä mies.

Joensuu sanoo elävänsä taiteelle ja taiteesta. Hänellä on parhaillaan työn alla kappale näyttelijänäkin tunnetun kanadalaislaulaja Carolyn Fen kanssa. Demovaiheessa olevaa biisiä kaavaillaan televisiosarjan tunnusmelodiaksi Kanadassa. Fe on Joensuulle entuudestaan tuttu, ja vieraili artistina Tides-levyn You Name It -biisillä.

Joensuuta houkuttaa uuden musiikin tekeminen paikallisten jousimuusikoiden ja oman bändin kanssa. Projekti mahdollistaisi uusia keikkapaikkoja perinteisten kapakannurkkien sijaan. Joensuun toiveissa on myös oman taidenäyttelyn pitäminen, sillä maalauksia on syntynyt jo sen verran. Oma ensimmäinen romaanikin on työn alla.

Sami Joensuulla on muiden artistien tavoin kova hinku päästä keikoille. Uuden levyn julkaisukeikka on tarkoitus soittaa Salossa kulttuuritalo Kivassa. Aika näyttää, milloin se on koronarajoitusten puitteissa mahdollista.