Valkoinen talo: Venäjä voi hyökätä Ukrainaan koska vain, tilanne erittäin vaarallinen

Ukrainan sukkuladiplomatian kierrokset nousivat tiistaina, kun Valkoinen talo ilmoitti, että Venäjä saattaa hyökätä Ukrainaan koska tahansa. Samalla Valkoisen talon lehdistöedustajan Jen Psaki vakuutti, ettei mitään tapaa vastata mahdolliseen hyökkäykseen suljeta pois.

Psakin mukaan tilanne on erittäin vaarallinen.

Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin on määrä tavata perjantaina Genevessä Sveitsissä, kertoivat amerikkalaiset diplomaattilähteet tiistaina.

Blinkenin oli määrä matkustaa vielä tiistaina Ukrainaan osoittamaan sille tukea. Torstaina Blinken lentää Berliiniin keskustellakseen siellä Ukrainan tilanteesta Britannian, Ranskan ja Saksan kanssa.

Puhelimessa Lavrovin kanssa puhunut Blinken korosti jälleen tiistaina venäläiskollegalleen diplomatian ja liennytyksen merkitystä Ukrainan kriisin ratkaisussa.

Venäjän ulkoministeriön mukaan Lavrov sanoi puhelinkeskustelun aikana Venäjän odottavan ”konkreettisia” kommentteja jokaiseen turvatakuita koskevaan esitykseensä niin pian kuin mahdollista.

Stoltenberg kutsui uusiin neuvotteluihin

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg puolestaan sanoi tiistaina kutsuneensa Venäjän ja Nato-liittolaiset uusiin keskinäisiin keskusteluihin. Niissä on tarkoitus lieventää uhkaa Venäjän mahdollisesta hyökkäyksestä Ukrainaan.

Stoltenbergin mukaan keskustelut käydään ”lähitulevaisuudessa” ja niiden tarkoituksena on tuoda esiin Naton huolia, mutta kuunnella myös Venäjän kantoja niin, että löytyy keino estää sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan.

Itä-Euroopan turvallisuustilanteesta ja Ukrainasta keskusteltiin viimeksi Naton ja Venäjän välisen neuvoston kokouksessa viime viikon keskiviikkona. Tätä ennen neuvosto oli kokoontunut edellisen kerran vuonna 2019.

Stoltenbergin mukaan Nato oli jo viime viikolla valmis jatkamaan keskusteluja, mutta venäläiset eivät löytäneet yksimielisyyttä uutta tapaamista koskevasta ehdotuksesta.

Stoltenbergin mukaan Nato on valmis kuuntelemaan Venäjän näkökantoja, mutta se ei ole valmis tekemään kompromisseja periaatteistaan, joihin kuuluu kyky puolustaa liittolaisiaan.

– Lähetämme Venäjälle erittäin selvän viestin: jos se jälleen kerran päättää käyttää voimaa Ukrainaa vastaan, se tulee Venäjälle kalliiksi taloudellisten ja poliittisten pakotteiden kautta. Nato-liittolaiset tarjoavat myös tukea Ukrainalle.

Stoltenberg korosti kuitenkin, että silloin kun jännitteet ovat korkealla, vuoropuhelusta tulee entistä tärkeämpää. Stoltenbergin mukaan Nato tulee tekemään kaiken voitavansa, jotta tilanteeseen löytyisi poliittinen ratkaisu.

