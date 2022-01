Valtteri-lumimyräkkä koettelee Suomea viikonloppuna – ajokeli huononee tänään valtaosassa maata

Valtteriksi nimetty lumimyräkkä myllää Suomea viikonloppuna. Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jari Tuovisen mukaan luvassa on niin kovaa tuulta, että voidaan puhua myrskystä.

– Tuulet voimistuvat niin, että mennään myrskyn tasolle viimeistään sunnuntaina, Tuovinen sanoi STT:lle eilen.

Lauantain ja sunnuntain aikana matalapaineen keskus tuo lähes koko maahan runsaita lumisateita, voimakkaita tuulenpuuskia ja myrskyä merialueille. Lunta tulee viikonlopun aikana maan etelä- ja keskiosiin 20-30 senttiä, Uudellemaalle ja Satakuntaan jopa 30-40 senttiä.

Vain Keski- ja Pohjois-Lapissa lumisateet jäävät vähäisiksi. Myös lounaisrannikolla ja Turun seudulla osa sateesta voi tulla vetenä tai räntänä.

Ajokeli huono, jopa vaarallinen

Ajokelit huononevat koko maassa lukuun ottamatta Keski- ja Pohjois-Lappia. Uudenmaan alueella liikennesäätä koskeva varoitus on nostettu luokkaan hyvin vaarallinen, kertoi päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö perjantai-iltana STT:lle.

Ajokeli muuttuu Uudellamaalla äärimmäisen huonoksi iltapäivästä alkaen lumipyryn vuoksi. Varoitus on voimassa tänään kello 16:sta puoleenyöhön asti.

Ilmatieteen laitoksen sääkarttaan punaisella merkitty varoitus tarkoittaa sitä, että liikenteessä on todennäköisesti suuria häiriöitä ja liikenneyhteydet voivat olla kokonaan poikki. Onnettomuusriski on huomattava, Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla kerrotaan.

Ilmatieteen laitoksen mukaan viikonvaihteessa voi olla odotettavissa myös sähkökatkoksia. Suomen lounaisilla merialueilla tuulet yltävät myrskyksi asti ja merellä tuulee jopa yli 23 metriä sekunnissa. Rannikoilla saattaa esiintyä tuulenpuuskia, jotka yltävät yli 20 metriin sekunnissa.

Lentoliikenteessä varaudutaan häiriöihin

Lentoyhtiö Finnairin mukaan runsaan lumisateen arvioidaan rajoittavan liikennettä ja vaikeuttavan muita toimintoja Helsinki-Vantaan lentoasemalla tänään ja huomenna. Yhtiön verkkosivuilla kerrotaan, että viivästykset lennoissa ovat mahdollisia ja saapuvan ja lähtevän matkatavaran käsittely voi ruuhkautua viikonloppuna.

Twitterissä Finnair suosittelee asiakkaita pakkaamaan tärkeimmät tavarat käsimatkatavaroihin ja saapumaan lentoasemalle hyvissä ajoin. Yhtiö kehottaa asiakkaita tarkistamaan lentojen ajantasaiset tiedot Finavian sivuilta.

STT

