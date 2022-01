Valtteri-lumimyräkkä koettelee Suomea viikonloppuna: Uudellamaalla varoitetaan hyvin huonosta ajokelistä, Finnair kehottaa varautumaan viivästyksiin

Valtteriksi nimetty lumimyräkkä saapuu Suomeen viikonlopuksi, kertoi Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jari Tuovinen. Tuovisen mukaan Valtterin tapauksessa voidaan puhua jo myrskystä.

– Tuulet voimistuvat niin, että mennään myrskyn tasolle viimeistään sunnuntaina, Tuovinen sanoi.

Lauantain ja sunnuntain aikana matalapaineen keskus tuo lähes koko maahan runsaita lumisateita, voimakkaita tuulenpuuskia ja myrskyä merialueille. Lunta tulee viikonlopun aikana maan etelä- ja keskiosiin 20-30 senttiä, Uudellemaalle ja Satakuntaan jopa 30-40 senttiä.

– Tällaista laaja-alaista matalapainetta ei ole vielä tullut Suomeen tänä talvena. Tämä on ensimmäinen kunnon matalapaine, joka tuo valtaosan sateista lumena, ja talven ensimmäinen kunnon pitkäkestoinen lumimyräkkä, Tuovinen sanoi.

Uudenmaan ajokeli karmea, iso riski onnettomuuksiin

Ajokelit huononevat koko maassa lukuun ottamatta Keski- ja Pohjois-Lappia. Uudenmaan alueella Ilmatieteen laitos otti kovimman liikennesäävaroituksen käyttöön lauantaille.

– Liikennesäätä koskeva varoitus nostettiin luokkaan hyvin vaarallinen, kertoi päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö perjantai-iltana STT:lle.

Uudellamaalla ajokeli muuttuu erittäin huonoksi iltapäivästä alkaen lumipyryn vuoksi. Varoitus on voimassa lauantaina kello 16:sta alkaen, ja se päättyy puolenyön aikaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Punaisella merkitty varoitus tarkoittaa sitä, että liikenteessä on todennäköisesti suuria häiriöitä ja liikenneyhteydet voivat olla kokonaan poikki. Onnettomuusriski on huomattava, Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla kerrotaan.

Lentoyhtiö Finnairin mukaan runsaan lumisateen arvioidaan rajoittavan liikennettä ja vaikeuttavan muita toimintoja Helsinki-Vantaan lentoasemalla lauantaina ja sunnuntaina.

Kovan tuulen ja tykkylumen takia odotettavissa voi olla myös sähkökatkoksia.

STT

Kuvat: