Valtteri-myrsky on saapunut Suomen länsiosaan – seuraavana vuorossa Uusimaa

Valtteriksi nimetty myrsky vaikuttaa jo melko laajalti Suomen länsiosassa ja on saapunut myös Pohjois-Pohjanmaan länsiosaan, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen. Aiemmat ennusteet myrskyn osalta pitävät edelleen paikkansa, ja parhaillaan myrsky on iskemässä myös Uudellemaalle ja pääkaupunkiin Helsinkiin.

– Se laajenee vielä itään päin seuraavien tuntien aikana, Tuovinen kertoi ennen iltapäiväkolmea.

Uudellamaalla on voimassa hyvin vaarallisen liikennesään varoitus tänään kello kolmesta iltapäivällä puoleenyöhön asti.

Alueella vallitsee siis äärimmäisen huono ajokeli, ja sellaisesta varoitetaan ensimmäistä kertaa voimassa olevan asteikon historiassa.

Kolmiportaiseen asteikkoon neljäs lisää

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen muistelee, että äärimmäisen huonon ajokelin luokitus tuli asteikkoon mukaan vuonna 2018 tai 2019. Vastaavia kelejä on ollut toki aiemminkin.

– Meillähän oli aiemmin kolmiportainen asteikko eli normaali, huono ja erittäin huono. Äärimmäisen huono on otettu mukaan muutama vuosi sitten, Jari Tuovinen kommentoi aiemmin lauantaina.

Ilmatieteen laitoksen sääkarttaan punaisella merkitty varoitus tarkoittaa sitä, että liikenteessä on todennäköisesti suuria häiriöitä ja liikenneyhteydet voivat olla kokonaan poikki. Onnettomuusriski on huomattava.

– Jos peilaa taaksepäin, niin edellisen vuosikymmenen alussa on ollut tilanteita, joissa sellainen (äärimmäisen huonoksi keliksi määrittely) olisi ollut ihan paikallaan, Tuovinen katsoo taaksepäin.

Pelastajat joutuvat koville

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) tviittaa, että tämänpäiväinen, Valtteriksi nimetty sääilmiö voi koskettaa samanaikaisesti satoja tai jopa tuhansia ihmisiä. Tällöin on ministerin mukaan selvää, etteivät kaikki voi saada kiireellistä apua juuri samaan aikaan.

– Valtteri-myrsky liikkuu tänään maamme yli. Tiedossa on sankkaa lumisadetta ja kovia tuulia, vaarallista ajokeliä, mahdollisesti onnettomuuksia ja sähkökatkoja, Mikkonen sanoo.

Hän muistuttaa, että pelastuslaitoksen joutuessa koville jokainen voi toimia tilanteen helpottamiseksi käyttämällä hyvää harkintaa ja varautumalla myrskyyn omatoimisesti.

Uusimaa valmiina ottamaan Valtterin vastaan

Eri pelastuslaitokset kehottavat ulkona ja tiellä liikkujia maltilliseen käytökseen. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tviittasi aiemmin, että ulkona liikkuminen kannattaisi pääkaupunkiseudulla ajoittaa tänään aamupäivään.

– Lumimyrsky lähestyy ja ajokeli muuttuu huonoksi iltapäivästä alkaen, malttia niille, jotka ovat liikkeellä. Pidetään myös pelastustiet aurattuina hälytysajoneuvoille, että apu saadaan tarvittaessa nopeasti paikalle, toivoo puolestaan Helsingin pelastuslaitos Twitterissä.

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala kertoi olevansa täydessä valmiudessa auraamaan kaupungin katuja – ensimmäisenä pääkadut ja joukkoliikenteelle tärkeät kulkureitit.

Myrskyyn varauduttu eri puolilla maata

Tampereen kaupunki varautuu lumentuloon täydellä kunnossapidon kapasiteetilla. Aurausjärjestys on pääteistä pienempiin, viimeisimpänä asuntokadut, kaupungin tiedotteessa kerrotaan. Kaupungin kunnossapitäjät toivovat, että asuntokaduilla vältettäisiin kadunvarsipysäköintiä.

Tampereen sähkölaitos kertoo varautuneensa mahdollisiin sähköverkon vikoihin päivystysvahvuutta lisäämällä.

Pohjois-Savon pelastuslaitos varoittelee Twitterissä lumentulosta ja huonosta ajokelistä, joka kestää sunnuntaille asti.

– Muista riittävä turvaväli, lapio peräkonttiin sekä lämmintä vaatetta mukaan! Pohjois-Savon pelastuslaitos tiivistää ohjeen tiellä liikkujille.

Lapissa jopa poutaista

Lappi ja Pohjois-Karjala säästyvät päivystävän meteorologin mukaan pahimmalta myräkältä. Niiden alueella ei ole toistaiseksi voimassa mitään varoituksia.

– Pohjois-Karjala säästyy varmaan tämän päivän osalta. Huomenna lumisateita yltää Ilomantsiin asti, Jari Tuovinen sanoo.

Lumisateet voivat kestää Tuovisen mukaan maanantaihin saakka.

– Vaikka ne eivät ole välttämättä intensiivisiä, silti sunnuntain ja maanantain aikana voi kertyä (lunta) kymmenenkin senttiä, Tuovinen arvioi.

Lumisadealue viistää hänen mukaansa Etelä-Lapin ja vähäisiä lumisateita on odotettavissa muun muassa Rovaniemellä ja Meri-Lapissa. Pääosin Lapissa voi olla kuitenkin ajoittain jopa poutaa ja pakkanen alkaa kiristyä.

Tuuli yltyy viimeistään sunnuntaina

Lauantaina alkava myrsky kestää sunnuntaihin. Viikonlopun aikana matalapaineen keskus tuo lähes koko maahan runsaita lumisateita, voimakkaita tuulenpuuskia ja myrskyä merialueille. Viimeistään sunnuntaina lumisateiden ohella on luvassa myrskyn tasolle yltävää tuulta.

Lunta voi tulla viikonlopun aikana maan etelä- ja keskiosiin 20-30 senttiä, Uudellemaalle ja Satakuntaan jopa 30-40 senttiä.

Vain Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä Pohjois-Karjalassa lumisateet jäävät muuta maata vähäisemmiksi. Lounaisrannikolla ja Turun seudulla osa sateesta voi tulla vetenä tai räntänä.

Etelä-Suomen rannikkoalueilla saattaa esiintyä tuulenpuuskia, jotka yltävät noin 21 metriin sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan viikonvaihteessa voi olla odotettavissa myös sähkökatkoksia.

Lentoliikenteessä varaudutaan häiriöihin

Lentoyhtiö Finnairin mukaan runsaan lumisateen arvioidaan rajoittavan liikennettä ja vaikeuttavan muita toimintoja Helsinki-Vantaan lentoasemalla tänään ja huomenna. Yhtiön verkkosivuilla kerrotaan, että viivästykset lennoissa ovat mahdollisia ja saapuvan ja lähtevän matkatavaran käsittely voi ruuhkautua viikonloppuna.

Twitterissä Finnair suosittelee asiakkaita pakkaamaan tärkeimmät tavarat käsimatkatavaroihin ja saapumaan lentoasemalle hyvissä ajoin. Yhtiö kehottaa asiakkaita tarkistamaan lentojen ajantasaiset tiedot Finavian sivuilta.

