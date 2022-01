Salossa on satanut tähän mennessä 22 senttimetriä lunta – tieliikenteessä selvitty Valtteri-myrskystä vähin vahingoin

Valtteri-myrskyn tähän mennessä suurin lumikertymä on mitattu Salossa Varsinais-Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos Twitterissä. Salossa lunta on satanut 22 senttimetriä lunta.

Energiateollisuuden sähkökatkokartan perusteella Salossa sähköt olivat poikki noin 1 800 asiakkaalla ennen puoltayötä. Koko maassa oli noin 3 600 sähkötöntä asiakasta.

Valtteriksi nimetyn myrskyn myötä sunnuntaihin mennessä Etelä-Suomen rannikon tuntumaan voi kertyä lunta 30 senttimetriä, kertoi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen.

Aiemmin illalla huonon ajokelin varoitus laajeni Pohjois-Karjalaan. Nyt Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä koko maassa Lappia lukuun ottamatta.

Uudellamaalla on voimassa hyvin vaarallisen liikennesään varoitus.

Kuljettajat ovat keventäneet kaasujalkaa

Lumisateiden voimakkuuteen ja sataneeseen lumimäärään nähden tieliikenteessä on tänään selvitty toistaiseksi kohtalaisen vähillä vahingoilla, arvioidaan Fintrafficin tieliikennekeskuksesta.

Liikenneoperaattori Kirsi Salokannon mukaan tieliikenteessä ei ole tapahtunut suuria kolareita, vaikka esimerkiksi penkkaan suistumisia onkin nähty.

Esimerkiksi Sisä-Suomen poliisilaitos kertoi Twitterissä, että iltakymmeneen mennessä Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa on ollut yli 20 liikenneonnettomuuksiin liittyvää tehtävää, joista suurin osa yksittäisten ajoneuvojen suistumisia.

Tieliikennekeskuksen mukaan liikenne on ollut lähestulkoon tavanomaisen vilkasta. Salokanto kuitenkin arvioi, että uutiset myrskystä ja vaarallisesta ajokelistä ovat voineet saada osan ihmisistä välttämään liikenteeseen lähtöä.

– Varmaan nopeudet on ollut yksi tekijä, että kaasujalka ei ole ollut niin raskas, Salokanto sanoo STT:lle.

Hän kuitenkin muistutti myöhään illalla, että lunta sataa lisää. Sivuteille voi kertyä suuriakin lumimääriä, sillä päätiet pyritään auraamaan ensin. Etenkin aukeilla paikoilla lumi myös kinostuu.

– Aurauskalusto on liikkeellä, mutta eiväthän hekään ehdi joka paikkaan yhtä aikaa, Salokanto kertoo.

Tuulet voimakkaimmillaan keskiyöllä

Lauantaina voimakkaimpia tuulia on mitattu Parviaisen mukaan Suomenlahdella. Tuulien ennustetaan olevan voimakkaimmillaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä vuorokauden vaihtuessa. Lauantai-iltana Hangossa mitattiin kymmenen minuutin keskituulen voimakkuudeksi 21,1 metriä sekunnissa, minkä vuoksi Valtterista tuli virallisesti myrsky, kertoi Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika RantanenTwitterissä.

Suomessa meteorologit puhuvat myrskystä kun 10 minuutin keskituuli on vähintään 21 metriä sekunnissa.

Meteorologi Parviaisen mukaan Suomessa myrskyää eniten joulukuussa ja tammikuussa. Talvikuukausina myrskyt saavat voimansa suurista lämpötilaeroista pohjoisnavan ja päiväntasaajan välissä.

– Talvikuukausina lämpötilaero on korkeimmillaan, niin myrskytkin voimistuvat, kertoi Parviainen STT:lle.

Talviaikana Suomi myös osuu myrskyjen tielle.

– Matalapaine ei ole myrskyn osalta poikkeuksellinen, mutta harvemmin tulee näin paljon lunta kerralla, sanoo Parviainen.

Lapio peräkonttiin

Pohjois-Savon pelastuslaitos antoi Twitterissä ohjeita viikonlopun huonoa ajokeliä varten.

– Muista riittävä turvaväli, lapio peräkonttiin sekä lämmintä vaatetta mukaan! Pohjois-Savon pelastuslaitos tiivistää ohjeen tiellä liikkujille.

Lentoyhtiö Finnair arvioi runsaan lumisateen rajoittavan liikennettä ja vaikeuttavan muita toimintoja Helsinki-Vantaan lentoasemalla viikonloppuna. Yhtiön verkkosivuilla kerrotaan, että viivästykset lennoissa ovat mahdollisia ja saapuvan ja lähtevän matkatavaran käsittely voi ruuhkautua.

https://twitter.com/meteorologit/status/1487529132846104581

https://twitter.com/SiSuPoliisi/status/1487517387884793856

https://twitter.com/mikarantane/status/1487480535605776385

https://twitter.com/pspelastus/status/1487334704877551618

Emmi Tilvis, Anna Pesonen-Smith

STT

Kuvat: