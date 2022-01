Valtteri-myrskyn aiheuttamat tuuli- ja kelivaroitukset lieventyivät

Valtteri-myrskyn aiheuttamat tuuli- ja kelivaroitukset ovat hieman lieventyneet aiemmasta, kertoo Ilmatieteen laitos. Ahvenanmaalla ja lounaisella merialueella voi tuulla silti Ilmatieteen laitoksen mukaan 23 metriä sekunnissa keskiyöhön saakka.

Länsi-Suomen merivartiosto tviittasi tänään aamulla, että tuulenpuuskat Ahvenanmaalla ovat yltäneet jopa 30 metriin sekunnissa ja kehotti ihmisiä varovaisuuteen.

Länsirannikolla ja Pohjanmaan rannikolla voi tuulla alle 20 metriä sekunnissa. Etelärannikon tuuli on puolestaan rauhoittunut eilisestä ja tuulen suunta on kääntynyt.

– Tuuli on kääntynyt idän puolelle eli ei enää tuule etelästä tai kaakosta kuten eilen. Se tarkoittaa sitä, että (etelässä) on pakkaspäivä, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo kertoi STT:lle tänään aamulla.

Ajokeli normaali Keski-Pohjanmaalta ylöspäin

Kuluvan vuorokauden aikana lunta odotetaan lisää huomattavasti eilistä vähemmän, noin 5-10 senttimetriä. Ajokeli on huono maan eteläosassa. Vaarallisen ajokelin varoitus ei ole enää voimassa Keski-Pohjanmaalta ylöspäin.

Viime vuorokauden aikana lunta satoi Ilmatieteen laitoksen mukaan eniten Kouvolassa ja Espoossa, 21 senttimetriä. Lohjalla on satanut lunta 20 senttimetriä ja Salossa 19 senttimetriä.

Ilmatieteen laitoksen luvut kertyneestä lumimäärästä ovat maltillisemmat kuin Forecan tviittaamat. Forecan mukaan lunta satoi lauantain aamukahdeksan ja sunnuntain aamukahdeksan välillä Kouvolassa ja Helsinki-Vantaalla 31 senttimetriä, Espoossa 29 senttimetriä ja Kotkassa sekä Helsingissä 27 senttimetriä. Lohjalla ja Salossa olisi Forecan mukaan satanut 23 senttimetriä lunta viimeisen vuorokauden aikana.

Ilmatieteen laitokselta kerrottiin STT:lle ennen puoltapäivää, että tänään lunta sataa huomattavasti eilistä vähemmän.

– Tänään vielä tulee lounaasta Pohjois-Karjalan suuntaan ulottuvalla alueella lisää lunta. Ennusteissa on ollut – riippuen mistä jaksosta puhutaan, puhutaanko 48:n vai 24:n tunnin ajalta – vielä 5-10 senttimetriä lisää lumisadetta monin paikoin tänään, päivystävä meteorologi Erik Saarikalle sanoi.

Kokonaiskertymä Valtteri-myrskyn keston ajalta voi olla tällöin aiemmin kerrottu noin 30 senttimetriä enimmillään.

Lämpöasteet pakkasen puolella

Maan eteläosassa lämpötilan odotetaan pysyttelevän muutamassa pakkasasteessa. Lännessä pakkasasteita voi olla tätäkin vähemmän, noin kaksi.

Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Länsirannikolla lämpötila voi olla joitain asteita kylmempää kuin etelässä.

Lapissa sää voi olla kylmä ja poutainen. Lämpötila saattaa olla kylmimmillään miinus 23 astetta.

Sähkökatkoja nyt jo Oulun korkeudella

Energiateollisuuden Sähkökatkokartan mukaan koko maassa oli tänään aamulla kymmeneltä noin 3 300 sähkötöntä asiakasta, kun iltapäivällä kello yhteen mennessä vahinkomäärä oli noin 1 200 Ahvenanmaalla ja muualla Suomessa Oulun korkeudelle asti.

Fintrafficin tieliikennekeskuksesta kerrottiin STT:lle varhain sunnuntaiaamuna, että liikenne oli sujunut toistaiseksi yllättävän hyvin.

– Varmaan ihmiset ovat jättäneet lähtemättä liikenteeseen jonkun verran ja sitten ovat varmaan osanneet varautua tuohon keliin, kertoi liikenneoperaattori Jarno Nyholm Helsingin tieliikennekeskuksesta.

Anna Pesonen-Smith, Arttu Mäkelä

STT

