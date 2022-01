Vauhti kallossaan – Perttu Blomgren tekee kovaa tulosta, kunhan ehtii vain ajatella

Urheilussa kuulee usein sanonnan ”enemmän vauhtia kuin järkeä”. Sanonta korostaa peliälyn ja oikeiden ratkaisujen merkitystä urheilullisuuden – tässä tapauksessa vauhdin – sijaan.

Vilppaan Perttu Blomgrenin pelaamisessa on usein enemmän vauhtia kuin järkeä. Sille on myös looginen selitys. Koripallon vaativimmalla pelipaikalla takamiehenä pelaava Blomgren on 20-vuotias eli hänen peliälynsä on vasta kehittymässä. Kaiken lisäksi kaikilla ei ole edes rahkeita olla liian vauhdikas, mutta Blomgrenilla on.

Lauantaina Katajaa vastaan Blomgren oli joka paikassa. Hän teki avauspuolikkaalla hätiköityjä päätöksiä, mutta paikkasi niitä riistoilla, vahvoilla korilleajoilla ja puolenvaihdoilla.

– Välillä tuppaa menemään liian kovaa. Ajatellaan liian nopeasti tai ei hirveästi edes ajatella, Blomgren hymähti.

– Nytkin alussa oli liikaa vauhtia. Lähdimme liian innokkaasti hyökkäämään, loimme heittopaikan, mutta emmimme liikaa ja kadotimme edun.

Mitä pidemmälle ottelu meni, sitä paremmin Blomgren tunnisti tilanteita, käytti vauhtiaan ja teki pallollisena oikeita ratkaisuja. 14 pistettä heittänyt ja kahdeksan korisyöttöä jakanut Blomgren oli lopulta kentän paras pelaaja, kun Vilpas voitti Katajan 84–68.

Blomgren kellotti liigauransa kovimmat minuutit: seitsemän sekuntia yli puolen tunnin.

– Pertun peliaika oli enemmän kuin ajattelin, mutta hän oli niin hyvä, että olisi voinut pelata vielä enemmänkin, Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen muistutti.

Vilppaalle kauden kymmenes voitto oli todella tärkeä. Kuudenteen sijaan ja paikkaan ylemmässä loppusarjassa tarvitaan todennäköisesti 11 voittoa, ja Vilppaalla on neljä ottelua aikaa hankkia tuo yksi voitto.

Hallitsevalle mestarille tärkeämpää on kuitenkin katsoa ylös- kuin alaspäin taulukossa. Vilppaalla on vielä realistinen mahdollisuus nousta loppukauden aikana jopa kolmen parhaan joukkoon.

Tosin siihen päästäkseen itse suorituksen pitää olla paljon parempi kuin lauantaina.

Ilman tärkeintä pelaajaansa Jamar Wilsonia pelannut Kataja kävi viisi minuuttia ennen loppua kolmen pisteen päässä (66–63), mutta Vilpas vei viimeiset reilut neljä minuuttia tylysti 18–5.

Tieto Wilsonin poissaolosta tuli vasta ottelun alla. Kun vastustajan pääpallonkäsittelijä puuttuu, pelisuunnitelma menee roskiin ja keskittyminen herpaantuu. Siltä se ainakin vaikutti.

– Minulla ei ollut sellaista tunnetta, etteivät pelaajat olisi olleet valmiita, vaikka tieto Wilsonin puuttumisesta tulikin myöhään. Meidän piti joka tapauksessa puolustaa Wilsonia, Niko Mattilaa ja Nick Griffiniä samalla tavalla palloskriineissä, Toiviainen kertoi.

Eikä Vilppaan puolustuksessa ollut avausneljänneksen nukahduksia lukuunottamatta moitittavaa.

– Puolustimme kohtalaisen hyvin 25 minuuttia ja hyvin 15 minuuttia, Toiviainen ynnäsi.

Hyökkäyskin parani neljännes neljännekseltä.

– Dynaaminen palloskriini toimi ylivoimaisesti parhaiten, Toiviainen havainnoi.

(Dynaamisessa hyökkäämisessä puolustuspelaajat pakotetaan jatkuvaan liikkeeseen ja valintatilanteisiin muun muassa pallottomien pelaajien korille leikkauksilla sekä puolenvaihdoilla.)

Silti kokonaiskuvaksi jäi, että Vilpas teki juuri sen mikä oli pakko, eikä yhtään enempää. Tämän hetken Katajaa vastaan se riitti.

Blomgrenin lisäksi Vilppaan parhaita olivat alussa virhevaikeuksissa ollut Jeremiah Wood ja väkevästi korin alla pelannut Bryan Griffin sekä hyvän perustason löytänyt Marcus LoVett. Teknisen virheen itselleen purnanneen Roope Ahosen ilta oli vaikea, mikä nosti Blomgrenin minuutteja.

Toiviaisen peluutuksessa mielenkiintoisinta oli kuitenkin se, että Niilo Kärkkäinen otti Riku Laineen paikan niin sanottuna ”seitsemäntenä miehenä” ja alkukauden pääosin penkkiä kuluttanut Trey Niemi oli alusta asti mukana rotaatiossa. Kurinalainen ja kokoisekseen vahva Kärkkäinen pelasi lopulta lähes 20 minuuttia ja jäi kirkkaasti plussalle.

– Niilo Kärkkäinen harjoittelee niin hyvin, ja tekee ottelun sisällä maksimissaan yhden virheen, että häntä on aika helppo peluuttaa, Toiviaisen vastaansanomaton perustelu kuului.

Että terveisiä vaan Kärkkäisen peliuran sokkelin valaneelle entiselle Vilppaan valmentajalle Mikko Tupamäelle.

Vilpas esitteli ottelussa myös liigadebytantin, kun oma kasvatti Onni Mäkynen kellotti uransa ensimmäisen liigaminuutin. Heittopaikka jäi vielä käyttämättä, mutta niitä tullee vielä.

Vilppaan seuraava ottelu on joko torstaina tai lauantaina. Mikäli BC Nokia selviää ilman jatkotartuntoja ja vapautuu karanteenista ajoissa, kohtaa se Vilppaan torstaina. Lauantaina Vilpas kohtaa Pyrinnön Salohallissa.

Korisliiga: Vilpas–Kataja 84–68 (13–18, 21–13, 23–19, 27–18)

Vilppaan pisteet ja levypallot: Marcus Lovett Jr. 17/1, Jeremiah Wood 16/10, Perttu Blomgren 14/6/8 syöttöä, Bryan Griffin 13/7, Juho Nenonen 7/2, Brian Fobbs 7/4, Riku Laine 6/2, Niilo Kärkkäinen 2/2, Roope Ahonen 2/0, Trey Niemi 0/0, Onni Mäkynen 0/0.

Kataja: Nicholas Griffin 15/3, Christopher McKnight 14/11, Valtteri Mervola 9/3, Rhamel Brown 8/3/3 torjuntaa, Tomi Lommi 8/0, Niko Mattila 6/2, Mikael Laihonen 4/3, Rahlir Hollis-Jefferson 4/3, Valtteri Pihlajamäki 0/0.

Levypallot: 38–33

Syötöt: 19–13

Menetykset: 12–15

Heittoprosentit:

1p: 50–91

2p: 64–50

3p: 35–23

Erotuomarit: Ari Mikkola, Karolina Andersson, Juha Penttilä-Metso.

OHO!

Jeremiah Wood palkittiin ennen ottelua joulukuun parhaana liigapelaajana. Palkintona oli ilmaiset taksimatkat kuukaudeksi.

Vilppaan seuraava ottelu: mahdollisesti to 27.1. Vilpas–BC Nokia kello 18.30. Mikäli tuota ottelua ei pelata: la 29.1. Vilpas–Pyrintö kello 17.